LIVE／境外+7、俄芭蕾舞團來台傳確診　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日新增7例新冠肺炎境外移入個案，將由指揮官陳時中在14:00每周三例行記者會說明個案詳情。由於印尼移工入境後確診人數增加，指揮中心先前已暫緩印尼移工入境兩周，管制期將滿，傳出陳時中已拍板續禁，預料記者會上也將對此做出回應。

另外，「莫斯科古典芭蕾舞團」來台演出，舞團也於先前完成隔離檢疫，今晚將於台北國家戲劇院開演，但現在有消息傳出該團有人確診，至於身分是表演者或工作人員，尚未獲得證實。主辦單位聯合數位文創僅表示，仍在瞭解中，須等待指揮中心說明。

指揮中心統計，截至目前國內累計749例確診，分別為657例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、611人解除隔離、124人住院隔離中。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。