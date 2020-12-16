24小時限時免費！　一步驟領取《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》永久玩

▲UBISOFT年末歡樂大贈送活動。（圖／翻攝自UBISOFT官網）

記者劉亭／綜合報導

遊戲出版商UBISOFT近日推出歡樂大贈送活動，從美東時間12月14至18日每天登入網站，就可以免費下載一款遊戲，今日推出的限免遊戲是《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》（Starlink: Battle for Atlas）PC數位版。

根據UBISOFT官網消息，為慶祝2020年底到來，舉辦「UBISOFT'S HAPPY HOLIDAY'S」活動，天天為玩家們送上好禮，只要玩家透過 Ubisoft Connect PC，註冊時就可以領取禮物。

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第一天免費領取的是《刺客教條：維京紀元》獎勵組合包，內含巴耶克傳承服裝、航海家聚落組合包；第二天是PC 數位版《銀河聯軍：阿特拉斯之戰™》，領取期間只到16日晚間10時為止，之後每天還會推出不同禮品。

《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》2018年首度推出於任天堂Switch、PlayStation 4和Xbox One平台，2019年才登上PC的一款動作冒險遊戲，玩家可以在遊戲中操作各種星艦和武器，在星球間探索、面對挑戰。

每日免費下載網址請點：https://ubi.li/happyholidays