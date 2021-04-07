▲法國在台協會主任公孫孟訪基隆，林右昌盼未來有更多交流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

法國在台協會主任公孫孟7日率協會政治暨新聞處長古哲星拜訪基隆市長林右昌，市長林右昌由觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同，代表市民歡迎到訪，互贈特色伴手禮，希望基隆與法國未來彼此間有更多的往來交流。

林右昌接見時指出，基隆與法國有很深的淵源，他在2019年由前任大使紀博偉引介下，到法國南特等城市參訪，雖當時台灣因颱風關係，到巴黎後就趕回來，但留下深刻印象，謝謝當時法國政府與在台協會規劃安排，希望基隆與法國未來彼此間有更多的往來。

▲法國在台協會主任公孫孟（左）、基隆市長林右昌（右）。

林右昌說，前任大使紀博偉多次來基隆在要離職前，他是紀大使最後見到的政府官員，並跟他提到接任者比他更優秀，今天見面果不其然。他說，基隆擁有山海美景城市，也歡迎公孫孟多到基隆參訪，必能留下深刻印象。

法國在台協會主任公孫孟表示，他因法國公墓祭拜儀式多次來到基隆，心裡非常感動，對過去逝世法國軍官士兵及當地居民與基隆市政府的支持表達尊重，也為法國與基隆關係奠下了重要基礎。

公孫孟表示，很高興再來基隆認識林市長任內，推動都市規劃各項工作，尤其面對城市轉變，重新出發，這會讓人感到振奮，誠如法國俗語說的把這個城市用不同的線綁起來整合為一。盼疫情過後，他能邀法國專家到台灣學習基隆經驗。

基隆觀銷處長曾姿雯表示，法國在台協會是法國政府於台北設立官方代表機構，行使大使館職能，負責該國與我國在經濟、文教與科技方面的雙邊關係交流，處理法國簽證核發及服務在台法國僑民。協會最高負責人稱為主任，為事實上的法國駐台大使。

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