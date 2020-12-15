屏東縣府、元大集團攜手送聖誕禮　「愛心送鞋盒」21校受惠

▲屏東縣政府與元大金及旗下子公司元大投信，聯合辦理夜光天使學童「愛心送鞋盒」聖誕禮物活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

聖誕佳節即將來臨，元大集團長期致力於企業社會責任推動，並熱心從事公益，今年屏東縣政府與元大金及旗下子公司元大投信聯合辦理夜光天使學童「愛心送鞋盒」聖誕禮物活動，15日在里港鄉塔樓國小舉行捐贈儀式，縣府教育處副處長楊英雪代表受贈，由元大投信劉宗聖董事長捐贈485份愛心鞋盒聖誕禮物，分送21間學校代表。

活動在塔樓國小音樂社小朋友熱情的薩克斯風歡迎曲中揭開序幕，讓「愛心送鞋盒」活動在耶誕前夕中更顯溫馨，這次為元大投信連續第3年舉辦「愛心送鞋盒」活動，前兩年分別位於花蓮、臺東，今年前進屏東，期望可以藉由活動的延續環繞台灣一圈。

今年將活動再擴大，募得愛心鞋盒達485盒，遠超過預期300盒的目標，今年募得的愛心鞋盒也將於聖誕節前送至學童手中，讓小朋友感受佳節溫暖。

「愛心鞋盒」由來已久，開始是為讓因戰亂無法過耶誕的孩童也能感受到溫暖，因此將鞋盒裝滿禮物於聖誕夜送給孩童，愛心聖誕鞋盒也隨著時間演變，變得更加普及，台灣近年來也有愈來愈多重視社會公益的企業或個人加入，讓「愛」透過鞋盒傳遞到各地。

該活動至今累計愛心鞋盒已近一千盒，也意味著至少近千名學童收到這份愛心，也希望學童們懷著感恩的心將這份「愛」化為溫暖的笑容傳遞出去，在希望與祝福中迎向新的一年。

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