阿北呆坐路旁恍神...問住哪不回應　口袋一張紙揭深情故事惹人淚

▲屏東縣里港警分局警員邱勝東、郭諺學及義警小隊長朱耀文協助楊姓鄉民返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉楊姓鄉民，因太太不久前過世，內心思念，孩子又不在身邊，導致心神恍惚，深夜蓬頭垢面呆坐路旁，里港警方獲報前往協助，安全護送他返家，並協請鄰里加強相互照應。

里港警分局高樹分駐所日前深夜23時許，接獲民眾110報案，稱有位老阿伯獨自坐在路旁，眼神落寞，蓬首垢面，疑似需人幫忙。

警員邱勝東、郭諺學及義警小隊長朱耀文立即趕到達現場，發現他呆坐在轄內建興村大山一路某處檳榔攤騎樓前，滿臉鬍鬚、不修邊幅，詢問是否需要協助，精神卻是恍恍惚惚，答非所問，進一步詢問年籍資料及住處地址更是閉口不回應，現場店家亦無人所認識。

正當大夥陷入苦惱之際，小隊長朱耀文眼尖發現其身上口袋放有一紙拋棄繼承紙條，內容寫有相關人員姓名，依此查詢相關戶籍資料，得知他姓楊、住在高樹鄉某村、年約70歲，急忙聯繫當地村長劉明輝到場協助。

據劉村長表示，楊男妻子最近剛去世且小孩皆不在身邊陪伴，受到打擊，內心無法釋懷才會變成如此心神恍惚。最後由邱、郭、朱3員會同劉村長一同護送老伯返回菜寮住家，並叮嚀囑託鄰居協助關懷生活起居，如有任何需要協助之處，可以撥打110報案專線，會即刻派員協助。

分局長楊龍祥肯定邱、郭2員執勤認真態度，實為全體同仁學習典範，也十分感謝朱小隊長及劉村長的協助，順利排除困難，並呼籲民眾，鄰里間若有獨居老人，應發揮互助關懷精神，遇緊急事故可撥打110報案專線，警方將立刻派員協助，亦能轉介相關社福資源，進行關懷訪視，確保獨居長者生活安全。

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