桃園聯結車未關車斗門...安全島紅綠燈慘遭撞斷！司機急上路釀禍

▲桃園市張姓男子駕駛聯結車，14日晚間行經龜山區忠義路與大湖路口處時，車斗門未關結果扯斷紅綠燈與電線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子14日晚間駕駛聯結車行經龜山區忠義路、大湖路口處時，疑似未關上後方車斗門，導致安全島上紅綠燈被攔腰撞斷，現場一片混亂，龜山警方到場後立即通知台電人員到場處理並進行路口交通管制，肇事的張姓男子經酒測後酒測值為零，警方呼籲，大型車輛裝載貨物時，應檢視貨斗倉門是否確實關閉再上路，避免類似意外再度發生。

▲桃園市張姓男子駕駛聯結車，14日晚間行經龜山區忠義路與大湖路口處，撞斷紅綠燈與電線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

49歲的張姓男子14日晚間8時20分許，駕駛聯結車載運貨物由大湖路右轉忠義路往桃園區方向行駛，未料聯結車貨斗倉門未確實關閉，猶如大鵬展翅般撞斷安全島上之紅綠燈，導致紅綠燈與上端電線被硬生生扯斷倒地，後方車輛與行人當場嚇傻，立即閃避以免被波及。

▲桃園市張姓男子駕駛聯結車，14日晚間行經龜山區忠義路附近，撞斷紅綠燈，車斗門明顯未關啟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局據報後立即趕抵現場，並通知台電人員與市府交通局人員到場搶修，警方為肇事張姓男子酒測後酒測值為零，張坦承急著上路，未詳細檢查車斗門是否關啟隨即上路；幸好這起交通意外未釀成人員傷亡，但卻導致該路段出現壅塞狀況，警方協調台電移除垂落電線，並通知市府交通局人員處理紅綠燈重設並向張男求償等後續事宜。

龜山警分局交通分隊長陳政斌呼籲，大貨車駕駛裝載貨物時，應留意裝載貨物是否固定牢靠外，更應檢視貨斗倉門是否確實關閉，以避免造成類似交通意外發生。

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