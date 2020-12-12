超商上班沒年終？　店員曝「天堂級待遇10萬起跳」：很敢給

▲超商上班年終兩樣情。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少上班族都渴望年後「薪」情好一點！一名超商店員透露，近日打算辭職，結果被家人勸退，要原PO領完年終再說。就怕一場空，他求助過來人經驗，發現每家超商待遇不同，尤其加盟店要看老闆良心，有的會發萬元，有的卻一毛都沒給；而直營方面，有大夜班店員爆料「正職基本10萬起跳！」

一名男網友在論壇《Dcard》透露，目前在超商上班，最近卻有離職的念頭，但離過年就剩2個月，家人便洗腦領完年終再走。一臉困惑之下，原PO向身旁朋友詢問，他們直言工讀時期，根本沒年終，且過年期間上班，純粹只有薪水加倍而已。

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對此，原PO陷入到底該不該離職的抉擇深淵裡，因此才求問過來人，「超商工作沒有年終獎金是正常的嗎？還是我應該要認真問一下店長？」

文章曝光後，「直營的有，蠻有感的～待過的加盟則是有春節紅包」、「直營的有，加盟的看老闆」、「沒年終，也沒加倍（薪水），真的很慘，過年紅包1000跟一個餅乾禮盒沒了，準備要離職了」、「直營店有，而且我聽說有130k」、「直營的有，我那時候工讀，時數比較少也有5000元」、「我記得我之前待過某超商，月薪42k，春節一個月年終兩個月，如果當月營收好會再加發一萬」、「之前做了兩家超商都沒年終，後來換到一家加盟店有發一個月年終，基本上發不發、發多少還是看業主意願吧」、「我們的店是加盟店，正職12000元、工讀6000」。

▲直營店員工福利超多！（圖／翻攝Dcard）



總結來說，因超商有分直營與加盟業主，以前者來說，無論是正職或工讀都能拿到年終，且還分兩次給，「一個錢比較少，一個錢比較多」；而後者就要看老闆佛不佛心了，最慘就是什麼都沒有，接著好一點就是商品禮券，還有店員親自爆料「正職基本10萬起跳...直營真的不錯，但要往上升，很敢給」。

▼大夜班店員親曝，年終10萬起跳！（圖／翻攝Dcard）

