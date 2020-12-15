7萬婚紗照慘變「地獄新娘」　台中新人：車頭燈照我們像印堂發黑

▲這對新人想拍黃昏美景，結果卻變黑夜。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一對新人花7萬多元包套拍婚紗，但新娘指控拍攝過程，新秘遲到導致要拍攝的黃昏美景變黑夜，她的黑色禮服跟黑夜融為一體；甚至攝影師以車頭燈打光，讓她印堂發黑。但遭指控的攝影師Andy回應，當天天候關係才拍不出新人想要的感覺，藝術作品很主觀，他也願意依照契約退還1.3萬多元，是對方不願回覆他。而當事人已決定找其他婚攝重拍。

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《東森新聞》報導，許小姐透過朋友找了一間個人工作室，聽到攝影師拍胸脯掛保證，作品一定讓她滿意；但兩天下來拍了一肚子氣不說，拍出來的效果讓她瞬間幻滅，宛如地獄新娘。她說，「黑色的禮服變成在晚上拍，他修了兩次之後，我的黑色禮服已經融入到後面的黑夜了。」

▲▼許小姐說，拍攝時打燈是用車頭燈照他們，看起來像印堂發黑。（圖／東森新聞）

許小姐控訴，拍攝當天因新秘遲到一個多小時延誤行程，等到要拍黃昏美景時已經是晚上，沒想到打燈時，攝影師居然用車頭燈代替，「他請司機把車頭燈照著我們，來拍我們的婚紗照。我滿傻眼的啊，拍出來的那系列照片就像印堂發黑。」

許小姐花了7萬多元包套，包括3套白紗、3套禮服、1件女生西裝，和兩天新秘、婚攝及精美相本費用，原本期待的唯美婚紗照，現在變成倩女幽魂系列，讓她無法接受。她表示，攝影師已經修兩次了，「我是覺得再修下去，只是浪費彼此的時間。」

對此，被指控的婚攝Andy回應，客戶想要一整顆的夕陽，或很漂亮夕陽的光域，當天因雲層太厚都拍不出來，像那套黑色禮服也能讓她補拍，「可是你說全部重拍，這不太可能啦。」

Andy表示，對自己的作品有信心，但藝術是很主觀，許小姐不滿意，他也願意依照合約，退還沒有使用的婚紗和相本費用共1.3萬多元，是對方不願回覆。但許小姐已決定找其他婚攝重拍，不讓自己一生一次的回憶變了調。

▲▼許小姐不滿意婚紗照，決定另找婚攝重拍。（圖／東森新聞）