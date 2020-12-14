美國大都會博物館串連奇美博物館　共推線上提琴饗宴用琴音撫慰人心

▲美國大都會博物館特別在「世界提琴日，邀請奇美博物館等知名提琴蒐藏館舍，於社群平台分享提琴表演影片，以美好琴音療癒全球民眾的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

音樂是無國界的語言，可以撫慰人心、安頓情緒，今年全球受疫情影響甚鉅，美國大都會博物館特別在「世界提琴日World Violin Day」，發起線上提琴活動，邀請奇美博物館等知名提琴蒐藏館舍，於社群平台分享提琴表演影片，透過這場世界一流的線上琴音大賞，增進國際交流，更以美好琴音療癒全球民眾的心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國大都會博物館有鑑於疫情擾亂全球生活節奏，今年首度以「世界提琴日」之名，召號全球提琴蒐藏的五大核心博物館，一起響應提琴影片線上活動，以音樂喚起更多正向的力量。參與的五大館舍在提琴蒐藏領域皆有舉足輕重的地位，包括「大都會博物館」擁有美國最大的提琴蒐藏；「法國巴黎愛樂廳」提琴數量與種類為全法第一，亦是歐洲最大的樂器蒐藏館所；「義大利克里蒙納提琴博物館」為提琴創始城市的正宗代表；「美國南達科塔州弗米利恩國家音樂博物館」專精古老提琴，被譽為「神殿級」的蒐藏；「奇美博物館」為亞洲唯一代表，蒐藏特色為「系統性典藏歷史名琴」，針對全球重要製琴師的師承派別、區域與年份進行系統性蒐集，目前已是全球最大的名琴典藏機構。

所有館舍會在自己國家時區12月13日於社群平台發布這項提琴串連活動，並標註參與館舍。「法國巴黎愛樂廳」亦同步在YouTube平台將所有影片整理為合輯，方便全球民眾一次瀏覽。除了五大核心館舍，目前還有其他博物館陸續加入，如英國蘇格蘭愛丁堡聖塞西莉亞音樂廳、西班牙巴塞隆納音樂廳、荷蘭國家博物館等。以各館社群平台追蹤人數總計逾1300萬人次來看，預計該活動將能吸引全球網友關注。

為了與全球民眾分享奇美名琴的蒐藏特色與動人樂音。奇美博物館特別拍攝全新提琴形象片，短短7分多鐘的影片出動10把絕世名琴，並依提琴年代從19世紀回溯至16世紀輪番登場，每組大小提琴皆出自該時期最重要的同一製琴家之手，包括提琴製作始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati），以及安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari）、瓜達尼尼（G.B. Guadagnini）、馬吉尼（G.P. Maggini）、普雷森達（G.F. Pressenda）等名家。演出者則邀請「奇美藝術獎」評審、大提琴家潘怡慈，與「奇美藝術獎」得主、小提琴家魏靖儀，一起合奏「帕薩卡利亞舞曲」（Passacaglia），藉由張力十足的樂章將每把提琴的特性淋漓盡致地展現來出。

值得一提的是，影片的拍攝地點特別選在奇美博物館藝術廳，每組大小提琴登場時，其提琴的年代與現場藝術廳的年代互相呼應，隨著演奏進行，除了聽到穿越16至19世紀逾450年的古老琴音，亦能欣賞奇美西洋藝術約16至19世紀展廳，一次呈現博物館的兩大特色。完整影片請見：https://bit.ly/2W8xlfP。

奇美博物館表示，在這個令人不安、防疫不敢鬆懈的緊張氛圍下，感謝美國大都會博物館的邀約，讓奇美博物館有幸能以自己的蒐藏與世界分享，願這份來自台灣的小小力量，可以為世界帶來一點點的療癒。此外，也希望透過提琴的蒐藏，讓台灣躍上國際，成為「Taiwan Can Help」的另一佳話。世界提琴日串連活動請見奇美博物館臉書：https://bit.ly/3822qY4；大都會博物館推特：https://bit.ly/3oNILlh。

養顏美容、補充營養