青埔綠能物流聚落示範區　串聯電商物流與倉儲中心

▲「包裝循環利用暨綠能媒合展」，共同交流包裝循環利用的概念與綠能設置的實務。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著消費型態愈來愈偏向電子商務，網購包裝的使用量已成為不可忽視的環境課題；為了鼓勵桃園物流業者加入包裝循環利用與綠能的行列，桃園市政府14日舉辦「包裝循環利用暨綠能媒合展」，邀請物流業者、包裝循環業者、綠能與儲能業者參與媒合，共同交流包裝循環利用的概念與綠能設置的實務。

副市長李憲明表示，桃園是國門之都，許多的物流中心都匯集於此，因此在推動包裝循環再利用以及協助物流業者發展綠能，必須扮演著領頭羊的角色，而物流示範區除了綠能發展外，也可以透過智慧化管理及儲能設備設置，達到節能及有效運用離尖峰的能源管理。

而青埔綠能物流聚落示範區，是桃園推動的生態物流五大示範區中，以區域方式串聯最多電商物流與倉儲中心的示範規劃，經市府初步推估示範區裡的物流中心可發展綠能設置潛力至少10MW，是5個示範區中發展綠能的主力。

▲▼東陽能源配合政府政策，推動綠能屋頂。（圖／環保局提供）

本次活動聚焦在綠能發展政策與實務，首先由綠能專案推動辦公室向物流業者說明協助企業發展綠能的政策工具，並現場回覆業者於設置綠能時遇到的問題，包含大同公司、台達電、中興電工、京承能源與東陽能源等，提供物流業能源管理解決方案，透過桃園經驗向物流業者展示儲能與能源管理相關技術、燃料電池及智慧微型電網的應用、太陽光電系統與維運的方案等進行交流媒合。環保網紅金魚腦接棒分享，介紹包裝循環再利用對環境的優勢，並示範如何在電子商務的消費型態中實踐「無痕購物」。

同時也是生態物流專案辦公室的執行長的副秘書長邱俊銘提到，青埔綠能物流聚落示範區中，推動減少網購包裝的策略，履行了生態物流八大原則之一：提升消費意識並鼓勵行為改變，教育市民朋友認識不同配送選擇對環境的蝴蝶效應影響；發展物流聚落綠能，也顯示在氣候變遷及碳中和的路上，產業扮演著舉足輕重的角色。積極地推動五大示範區的生態物流策略，是桃園市府團隊邁向環境永續新里程碑。

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