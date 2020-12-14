冷空氣來襲！內蒙古爆零下43.6度低溫...網友看傻：室外還有人嗎

▲內蒙古呼倫貝爾出現零下43.6度的極寒低溫。（圖／翻攝人民日報）



記者邱茀濱／綜合報導

北半球進入冬季，各地氣溫開始下降。不過，大陸內蒙古呼倫貝爾市近日更出現攝氏零下43.6度的極寒氣溫，網路上更傳出一班列車車門被冰霜覆蓋的影片，讓不少網友看傻，直呼「這...室外還有人嗎？」

綜合陸媒報導，內蒙古自治區氣象局指出，12月12日晚間8點至13日上午8點，呼倫貝爾市的13個氣象站都觀測到攝氏零下40度的極端低溫，最低溫發生在根河市的烏力庫瑪的零下43.6度。氣象部門表示，極寒天氣對當地熱力供應、設施農業生產和牧區牲畜保暖、交通運輸等產生較大影響。

報導稱，12日晚間9點由呼倫貝爾海拉爾區開往根河市的K7167次列車，因當地嚴寒的天氣，讓列車幾乎快結凍，連車廂內的車門都被冰霜覆蓋著。警方表示，蒙兀室韋蘇木再遭遇新一波冷空氣，氣溫暴跌讓當地水站全部凍壞，造成居民生活用水出現困難。

消息一出，不少網友指出，「零下40幾度……極寒天氣之下，那邊有居民麼？都不出門了吧」、「這出門就變冰塊了吧」、「山東表示零下一度都感覺冷了」、「難以想像-43.6°是什麼體驗！最冷我偶爾見識過零度」、「天哪！雪國列車~」、「9度都冷得瑟瑟發抖了，零下40幾度，我可能會成了冰雕」。

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