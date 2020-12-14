「泡麵少年」漏夜送下山　搜救員怒：被逼護送連謝都沒我們命賤

▲網友po文批評少年命是命，廚房協作人員就該死。（圖／翻自靠北登山大小事）

記者鄧木卿／南投報導

苗栗15歲林姓少年沒有任何登山裝備，僅穿著運動服、帶著5碗泡麵，獨自挑戰海拔3千多公尺的能安縱走，經家人及時報警，所幸在天地山莊尋獲，少年無恙，卻有網友po文爆料，搜救單位在清晨3點要求山莊廚房協作人員，摸黑騎機車上山去載少年下山，理由是家屬和警方在山下等待，網友還說，家屬一句感恩都沒給，怒嗆下令的林管處「 我們就該死，你們就當英雄」？

網友po文指出，前幾天一名從小到大的好兄弟、也是天池廚房協作人員，騎機車運送物資時墜谷身亡，大家都很難過，但事後就被檢討，未來協作人員是否不該在某些路段騎機車。但這次少年出了事，卻要求協作半夜騎機車去天地山莊載少年下山，因為家屬和警方都在山下等待。

PO文並指出，少年在天池山莊營地被尋獲時，大約是凌晨3點，令人不解的是，這位15歲大哥（少年）有生命上立即危險，必須馬上送下山？或是不馬上送下山，誰會有生命危險嗎？ 答案是：根本不會。後來協作人員幾乎不用休息，煮完早餐就立馬送下山？「我們不累嗎？有關單位為甚麼要求～立～馬～下～山的要求」？

此外，如果載著這少年下山萬一途中又發生意外，這算誰的？自己受傷就算了，萬一少年受傷了，是不是有可能怪罪在廚房協作人員頭上？今天我們自己人發生意外，有關單位說未來機車不能騎，現在發生事情又要求我們馬上協助，這樣對嗎？

「我們都是山搜義消，對這種事情一定也是義不容辭，但事情有輕重之分，沒有立即的危險為甚麼要冒著風險立即處理呢？讓人員都休息，事情忙完了在處理不是最好的處理方式嗎？」該網友忿忿不平的說，這位大哥（少年）不在家打遊戲耍廢，跑來山上說要縱走？然後浪費資源要載下山，然後家屬也夠禮貌的，一句感恩都沒表達給協作方，這是對的嗎？我們就該死，你們其他就當英雄，是這樣嗎？

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