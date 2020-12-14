家人反對！苗栗15歲少年「帶5碗泡麵」獨登百岳　7小時搭車路線曝

▲天池山莊。（圖／資料照／南投林管處提供）

記者陳俊宏／綜合報導

獨自一人前往南投縣登山的15歲少年13日突然失聯，讓家人著急上網PO文尋人，所幸今天（14日）人已經找到，而他當天從苗栗到廬山的7個半小時搭車路線也曝光。家屬朋友透露，因家人反對，少年才自己跑去。有山友認為，少年一定很想學爬山，但願被重視，好好讓他學習怎麼爬山，他會成為一個好的愛山人。

據了解，少年目前就讀高中一年級，身材高瘦，13日獨自一人帶著幾件衣服、5碗泡麵、少許乾糧前往天池山莊，沒有帳篷、睡袋，預計用5天的時間縱走百岳「能高安東軍」。沒想到出發之後卻突然失聯，警方獲報前往天池山莊，也沒有找到人。

▼天池山莊外頭。（圖／資料照／南投林管處提供）

家屬的朋友在「登山通報站」臉書社團代為發文表示，有兩名山友曾在2K和雲海保線所遇到少年，少年傳給家人的最後一張照片是在6.5K的木樁，往天池山莊方向，「家人非常擔心！因為小孩毫無百岳經驗，裝備不足，個性不會向人求助，拜託如果有山友發現此人，請他務必留在天池山莊，不要再前進，先跟家人聯絡，感恩！」

所幸經過搜救人員一夜找尋，總算在今一早傳來好消息。家屬朋友表示，感謝消防搜救人員連夜上山搜尋，也感謝天池山莊工作人員直接騎機車上去找人，少年已在天池山莊找到，人很平安，只是沒有外套冷到而已，「感謝大家的關心和幫忙，感恩！」

而家屬朋友也分享少年13日從家中出發的搭車路線：

6:55豐富到苗栗7:00

7:11苗栗到新烏日8:02

8:50台中高鐵站到霧社10:30 or 11:10

13:50霧社（6660公車）到廬山14:25

有網友好奇，「他是自己偷偷跑去的嗎？還是家裡知道沒勸阻獨登？」家屬朋友說，「家人反對，自己跑去。」有山友認為，「他一定很想學爬山，但願被重視好好讓他學習怎麼爬山，他會成為一個好的愛山人。」

▼天池山莊。（圖／資料照／南投林管處提供）