15歲少年獨自縱走能高安東軍失聯　家屬：他帶5碗泡麵，沒帳篷

記者黃翊婷／綜合報導

一名15歲少年日前獨自一人前往南投縣登山，原本預計13日會抵達天池山莊，卻突然失聯，人也不在目的地，家屬通報南投縣消防局之後，也在網路PO文拜託山友們幫忙找人，「多一些愛心，少一些苛責，感恩！」

▲天池山莊。（圖／南投林管處提供）

家屬在臉書社團「登山通報站」PO文表示，少年目前就讀高中一年級，身材高瘦，13日獨自一人帶著幾件衣服、5碗泡麵、少許乾糧前往天池山莊，預計用5天的時間縱走能高安東軍（北三段），沒想到出發之後卻突然不接電話，隨即失聯，警方獲報前往天池山莊，也沒有找到人。

雖然消防隊已經調派搜救人員前往搜尋，但目前尚未傳回好消息。家屬聲稱，有兩名山友曾在2K和雲海保線所遇到少年，傳給家人的最後一張照片則是在6.5K的木樁，往天池山莊方向，「他毫無百岳經驗，沒有帳篷、睡袋，只有幾件衣服和頭燈，裝備不足，個性也不會向人求助」，希望山友們幫忙留意，「多一些愛心，少一些苛責，感恩！」

網友們看完家屬發布的尋人啟事內容，紛紛留言表示，「年輕的孩子，希望他平安」、「14日寒流來，下雨、下雪都很危險」。不過，也有一派網友認為，少年攜帶的55L背包明顯是裝滿的，或許他有自己做功課，裝備應該不會欠太多，可能是家人不知道而已，但還是希望能平安找到人。