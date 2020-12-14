7網友PO蔡政府吃6980元便當！蘇貞昌下令嚴辦　5法院全判免罰打臉

▲7名網友於網路轉發「部長級會議吃6980元便當」貼文後，當時蘇貞昌曾表示「嚴辦假消息」，不過案經5個法院審理，7人均免罰。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者陳羿妏／台北報導

今年9月間網路流傳一段訊息指稱，總統蔡英文召開部長級會議，「吃6980元高檔便當」，但行政院長蘇貞昌立即出面澄清是假消息，並下令嚴辦，隨後7名轉發消息的網友被依違反《社會秩序維護法》送辦。惟案經台北、新北、桃園、台中、高雄5個地院簡易庭審理後，均裁定免罰，這項結果出爐，間接打臉蘇貞昌。

綜合五個法院裁定內容指出，7名網友分別於臉書轉發貼文，「齣齣，民脂民膏呀！民進黨真是吃香喝辣蛤？詐蔡政府部長級會議的中午吃便當！哇！山珍海味便當，剛才上網查詢一下...一份訂價8880，特價6980，一人花費1745，蔡政府花錢不手軟。」「剛才上網查詢一下，這是台北市...山海樓手工台菜餐廳的山海珍寶盒三層便當，1 份有17樣菜色，可供4-6 人吃，一份訂價8800，特價6980，即一人吃得花費1745，此超豪華餐廳為米其林一星，蔡政府花錢不手軟」等貼文。

案發當時蘇貞昌曾出面證實為假消息，隨後警方也著手偵辦，7名網友被依違反《社會秩序維護法》移送。對此，案經台北、新北、桃園、台中、高雄5個地院簡易庭審理後，均認為訊息不致讓社會產生恐慌，裁定7人免罰。

不過，根據中壢、鳳山簡易庭審理內容，法官曾提及，「一般社會大眾若聽聞政府官員食用6980元便當，至多僅有生訝異、嘲笑、鄙視、荒謬等心情，與所謂畏懼或恐慌等有別。」而此話一出也引發聯想，間接打臉蘇貞昌。