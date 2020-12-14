培養年輕人創業能力　中市府與8所大學啟動創新育苗共享平台

▲▼台中市政府工策會總幹事黃于珊（左2）與8所大學啟動年輕人創新育苗共享平台。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來，為了讓年輕人敢生敢養，打造宜居城市，不但實施公托公幼倍增計劃，全力興建社會住宅之外，市府工策會14日更和中興大學等8校合辦創業創新育苗資源共享平台，希望透過整合各校資源，建立交流平台，增進專業創業思維並實際操作，協助年輕人勇於創業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工策會總幹事黃于珊表示，市政府積極推動產業升級轉型，透過校際創業資源交流共享平台，整合各校特色與專業師資，期盼通過產、官、學三方的攜手合作，扮演創業、創新、育成火車頭的角色，建構完善的創新創業的生態圈，興盛台中創業風氣。

黃說，今天的啟動儀式是個開端，不僅宣示鼓勵年輕人創業，更給予專業的訓練與指導，期許學生在畢業前即有企業經營的實作經驗與規劃，踏出校園後，能夠更快速與社會、職場接軌。

中興大學校長薛富盛表示，創業創新育苗資源共享平台由興大作為發起學校，結合中部8所大專院校，透過跨校際、跨領域的課程交流與創業PK競賽，深化學生創業團隊學習成效，開拓學生視野與充實跨領域能力。

出席啟動儀式還包括勞工局副局長羅群穆、經發局主秘倪世齡、教育專委賴緣如及8所大專院校計畫負責人（中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學）等人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來