白宮「黑名單發酵」　納斯達克宣布移除4家中國公司

▲納斯達克宣布21日起刪除4家中國公司股票指數。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

美國納斯達克（Nasdaq）發布聲明，應美國政府11月發佈的美國投資者不得交易部分中國企業股票的指令，將於12月21日從其指數中移除四家中國公司。原因是川普政府認為，這些公司與中國軍方有關聯。

路透社報導指出，這四家中國公司包括中芯國際集成電路製造有限公司、中國交通建設股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國中車集團公司。這些未在納斯達克交易所交易的股票將於12月21日從指數中刪除。

這些中國公司被刪除的起因，源自白宮於上個月發布行政命令，從2021年11月開始禁止美國投資者購買被列入「黑名單」公司的證券。因為川普政府認為，這些公司與中國軍方有關聯。該行政命令主要阻止美國投資公司、養老基金和其他公司投資由美國國防部指定的所謂「由中國軍方擁有和控制」的中國企業。

▲美國總統川普。（圖／路透）

目前，美國防部「黑名單」上的中國企業總數達到35家，包括華為、海康威視、中芯國際等中國企業被拉入「黑名單」。美國國防部於12月3日的聲明中稱，在「適當情況下」會繼續更新這份「黑名單」。

受此影響，富時羅素指數（FTSE Russell）也在4日發表聲明稱，鑒於白宮的決定，將刪除部分中國公司的股票，包括海康威視、中國鐵建和中國航天衛星等8家中國公司的股票。

標普-道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）10日也宣布，將在本月21日開盤前從所有股指中刪除包括海康威視和中芯國際在內的10家中國企業的A股、H股和ADR（美國存托憑證）。該公司還表示，將在明年1月1日之前從其固定收益指數中刪除11家中國企業發行的證券。

對此，大陸外交部發言人華春瑩多次表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，「中方敦促美方停止將經貿問題政治化，停止濫用國家力量，泛化國家安全概念來打壓外國企業的錯誤行為