黃春明「紅磚屋」月底吹熄燈號　26日告別演說...交棒年輕世代

▲作家黃春明團隊受委託經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，月底吹熄燈號。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

知名本土作家黃春明團隊受委託經營10年的宜蘭市百果樹紅磚屋，月底吹熄燈號，黃春明以任務已臻圓滿、要交棒年輕世代，行文宜蘭縣政府不再續約。黃春明26日也將在百果樹紅磚屋以「漫談老人」作告別演講。

知名本土作家黃春明，11月24日行文宜蘭縣政府說，受委託經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，以藝文景點自期，力行多元營造，近年宜蘭複合空間競立，大小藝術人文計畫蓬勃，縣府所託任務已臻圓滿，自當即時交棒。

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宜蘭文化局長宋隆全表示，縣長林姿妙在黃春明發文前，曾拜會黃春明，請繼續經營紅磚屋，不過因黃春明個人意願與想提攜後進的心情，只能尊重。

據了解，罹癌已6次化療的黃春明，自認體力大不如前，加上百果樹紅磚屋年底約滿，才萌生交棒之意。

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