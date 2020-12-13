人妻偷吃鬧離婚！老公「心臟病發」倒地亡…她冷喊：不要在那邊裝

▲人妻見丈夫心臟病發倒地，竟轉身進廚房洗菜，還冷喊「不要在那邊假裝」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

嘉義一名人妻在外有小王，多次跟丈夫鬧離婚都被拒絕，2018年間她再度與丈夫為了離婚問題爆發爭執，不料，她不僅對65歲丈夫出口又出手，見對方心臟病發倒地，還不協助送醫，反而轉身進入廚房洗菜，導致對方不幸身亡。事後法院依遺棄罪將她判刑2年，全案仍可上訴。

判決指出，人妻婚後與丈夫感情不睦，在外頭還有小王，曾多次跟丈夫鬧離婚，但都沒有獲得老公的同意。她2018年4月4日上午她再度為了離婚的事情，到丈夫所經營的早餐店，2人進而發生爭吵。人妻怕被客人看到會影響生意，隨即將鐵捲門放下，接著出手拉扯、用嘴咬傷老公。

雙方爆發激烈衝突，此時身上多處是傷的人夫突然感覺不適，想打開鐵捲門離開，卻被妻子給阻攔，2人一番推擠爭搶，人夫因年事已高，又長年患有糖尿病，身體虛弱而行動遲緩，無法承受刺激，當場心因性休克坐倒在地。

人妻見狀竟然沒有將人送醫救治，也沒有尋求任何幫助，反而轉身進入早餐店的廚房內洗菜，任憑丈夫昏迷倒臥在地，等到員警到場時，丈夫已呼吸微弱，在送醫搶救途中不幸身亡。

雖然人妻辯稱，自己當時情緒激動，以為丈夫是裝的，沒有意識到緊急狀況發生，若她知道丈夫心臟病發，不會見死不救，強調自己沒有遺棄的意思；處理員警也證稱，「人妻跟我說，叫他不要在那邊假裝」。

但法院調查發現，從鐵捲門放下，到爭吵、拉扯、推擠、搶鑰匙等衝突，再到人夫倒地被送醫，時間超過40分鐘以上，期間包括員警、人妻女兒等人在內都有拍打鐵門要求開門，但人妻都不開。人妻也曾自承，拉老公去辦離婚前，人夫有說「不要、我不舒服」，人夫倒下時她也曾上前查看，發現對方無反應。

台南高分院認為，人妻就算不知道丈夫心臟病發，也應該知道丈夫有送醫的需求，不採信人妻的說詞，更一審撤銷原審過失致死的判決，依遺棄罪將她判刑2年，全案仍可上訴。

【更多新聞】

人妻PUB爛醉被撿…夫頭炸綠光提告！她喊「像屍體翻來翻去」結局曝



啪1次1萬…「18歲低胸妹」喊：存錢上大學！高雄男完事後背脊涼了



逮到人了！台中2男用「已兌現三倍券」買香菸…帶回警局調查中