新北耶誕城屁孩當眾甩仇家巴掌　帥警秒衝出制止...網讚帥爆了！

記者陳以昇／新北報導

新北市一名A姓少年與B姓少年在臉書上互嗆，2人冤家路窄在新北歡樂耶誕城相遇，A少年不管人來人往，直接對B少年摑掌3下，轄區海山分局警員見狀衝上前制止，網友大讚警察帥爆了！訊後依傷害案及少年事件處理法移請新北地院少年法庭偵辦。

▲新北歡樂耶誕城屁孩當眾毆人。（圖／翻攝自爆料公社）

15歲A姓少年與14歲B姓少年日前在臉書上互嗆起口角，12日晚間10時許，2人冤家路窄，在新北市板橋區歡樂耶誕城相遇，只見戴著眼鏡的A少年不顧周遭人群，對B少年怒罵三字經後，朝他摑掌3下，就在A少年要繼續逞兇時，轄區支援耶誕城的警員看到，以百米速度衝來。

▼屁孩當眾毆人，被民眾拍下貼到臉書不公開社團 。（圖／翻攝自爆料公社）

「幹什麼！」海山分局警員大聲對A少年喝斥，並制止攔阻他的暴力行徑，隨後呼叫警力，將2人帶回派出所釐清事發經過，由於2人皆未成年，立即通知雙方家長到場，事後B少年提告傷害，訊後將A少年依傷害案及少年事件處理法移請新北地院少年法庭偵辦。

據了解，新北市歡樂耶誕城吸引相當多民眾到訪，事發當時也有民眾持手機拍下衝突畫面，並貼到臉書不公開社團《爆料公社》，網友看到後紛紛留言大讚警察作為「看到警察衝出的瞬間，覺得他帥爆了」、「好帥的警察」，但也有網友對事發時，沒人出面制止感到失望「一堆冷眼漠視的年輕人」。

腦公！你不可以賴帳喔

▼新北歡樂耶誕城屁孩當眾毆人，警察衝出制止，網友大讚：警察帥爆了 。（圖／翻攝自爆料公社）