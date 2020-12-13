落實照顧退休警　陳瑩提案「年金再改革」比照國軍士官

▲警察示意圖，新聞照片與當事人無關。（資料照／台東縣警察局提供）

記者蕭羽耘／台北報導

警察工作危險性高，工作又長期處於精神緊繃狀態，民進黨立委陳瑩13日表示，年金改革後，所得替代率大幅調降之下，多數警察危勞職務降低退休年齡，對退休警察人員衝擊影響甚鉅。她主張，「警察退休年金再改革」，警察人員退休所得替代率應比照國軍。

陳瑩表示，警察工作內容具高度危險性、辛勞性及緊急性，身心長期處於高壓及高衝突環境，經常需要24小時輪服勤務，不固定的上班時間，日夜顛倒，嚴重影響生活作息與身心健康，進而影響警察人員平均餘命，及體力可負荷工作之年齡。

她說，依照2017年年金改革當中之資料，100年至104年間，50歲以上退休的基層巡佐、警員，平均餘命為69.76歲，相較內政統計年報公布「年齡別死亡數」同期50歲以上國民平均死亡年齡75.84歲，少6.08年。

陳瑩提出，雖《警察人員人事條例》對於警察若因執行勤務中，遭受暴力或意外危害而導致身心障礙的警察人員，已有一定保障，但政府對退休警察人員之照顧仍顯不足。

陳瑩表示，依《公務人員退休資遣撫卹法》的規定，目前任職40年的所得替代率將由77.5%逐年調降至62.5%，因為警察危勞職務與國軍相似，警察退休金規定，應改為任職35年年資的所得替代率為85%，最高40年年資為95%，比照國軍士官，落實對退休警察之照顧。

她表示，警察雖然任職年齡較早，但因為警察工作特殊，另有「危勞降齡」的提早退休規定（60歲退休），絕大多數基層員警的任職年資，都不可能達40年。

草案在連署過程當中，陳瑩說，17位立委簽署，就有民進黨立委伍麗華、賴惠員、許智傑、楊曜、陳素月，以及她本人等6位立委共同提案。

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