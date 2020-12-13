　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

落實照顧退休警　陳瑩提案「年金再改革」比照國軍士官

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台東關山分局池上分駐所警員蘇姵尹在「取締酒駕」績效卓著而獲獎。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲警察示意圖，新聞照片與當事人無關。（資料照／台東縣警察局提供）

記者蕭羽耘／台北報導

警察工作危險性高，工作又長期處於精神緊繃狀態，民進黨立委陳瑩13日表示，年金改革後，所得替代率大幅調降之下，多數警察危勞職務降低退休年齡，對退休警察人員衝擊影響甚鉅。她主張，「警察退休年金再改革」，警察人員退休所得替代率應比照國軍。

陳瑩表示，警察工作內容具高度危險性、辛勞性及緊急性，身心長期處於高壓及高衝突環境，經常需要24小時輪服勤務，不固定的上班時間，日夜顛倒，嚴重影響生活作息與身心健康，進而影響警察人員平均餘命，及體力可負荷工作之年齡。

她說，依照2017年年金改革當中之資料，100年至104年間，50歲以上退休的基層巡佐、警員，平均餘命為69.76歲，相較內政統計年報公布「年齡別死亡數」同期50歲以上國民平均死亡年齡75.84歲，少6.08年。

陳瑩提出，雖《警察人員人事條例》對於警察若因執行勤務中，遭受暴力或意外危害而導致身心障礙的警察人員，已有一定保障，但政府對退休警察人員之照顧仍顯不足。

陳瑩表示，依《公務人員退休資遣撫卹法》的規定，目前任職40年的所得替代率將由77.5%逐年調降至62.5%，因為警察危勞職務與國軍相似，警察退休金規定，應改為任職35年年資的所得替代率為85%，最高40年年資為95%，比照國軍士官，落實對退休警察之照顧。

她表示，警察雖然任職年齡較早，但因為警察工作特殊，另有「危勞降齡」的提早退休規定（60歲退休），絕大多數基層員警的任職年資，都不可能達40年。

草案在連署過程當中，陳瑩說，17位立委簽署，就有民進黨立委伍麗華、賴惠員、許智傑、楊曜、陳素月，以及她本人等6位立委共同提案。

其他人也看了這些...

ET民調／75.5%擔心吃到萊豬　5成4反對進口核食交換CPTPP
ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP　未來經貿發展會受影響
ET民調／共機擾台293架次　48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

ET民調／如果台灣取得新冠疫苗　39.2%民眾第一時間想施打
ET民調／57.2％明年不會想出國觀光　三大「擔心」理由曝光
ET民調／53.7％企業收入受新冠影響　4成8民眾對明年景氣表樂觀

振興一下我們的美麗

ET快訊
告示牌警告蛇類　龜殼花現身尾巴指圖片：這我啦
空姐偷腥男友跳樓亡　小王男星下場慘了　
建案完售還要打廣告　內行揭真相：有2種可能
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文超冷笑話「三倍券快倒騎」　網友絞冷筍：霸王極寒流來了

蘇貞昌稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：找一切理由討好美國人

落實照顧退休警　陳瑩提案「年金再改革」比照國軍士官

美疾管中心「11比0」通過！　建議全國16歲以上民眾接種輝瑞疫苗

傳唐鳳拒徐國勇為數位身分證背書　內政部駁：溝通順暢

沈智慧「反萊豬」絕食26小時　徐榛蔚北上送暖暖包、平安符打氣

疫苗採國際採購和國內研發並行　賴清德：傾力幫助4家疫苗公司

核食解禁？　江啟臣籲總統府釋疑：蔡英文不應期待國會是橡皮圖章

台聯：蔡英文還在唱國民黨歌很荒謬　台灣要有自己國歌

蘇貞昌跟女兒借三倍券　花3010元買漫畫給孫女

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

蔡英文超冷笑話「三倍券快倒騎」　網友絞冷筍：霸王極寒流來了

蘇貞昌稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：找一切理由討好美國人

落實照顧退休警　陳瑩提案「年金再改革」比照國軍士官

美疾管中心「11比0」通過！　建議全國16歲以上民眾接種輝瑞疫苗

傳唐鳳拒徐國勇為數位身分證背書　內政部駁：溝通順暢

沈智慧「反萊豬」絕食26小時　徐榛蔚北上送暖暖包、平安符打氣

疫苗採國際採購和國內研發並行　賴清德：傾力幫助4家疫苗公司

核食解禁？　江啟臣籲總統府釋疑：蔡英文不應期待國會是橡皮圖章

台聯：蔡英文還在唱國民黨歌很荒謬　台灣要有自己國歌

蘇貞昌跟女兒借三倍券　花3010元買漫畫給孫女

加里山「小白花」盛開　山友怒：希望大家出門都有帶公德心！

認了「和王子談結婚」！　女友鄧麗欣鬆口交往2年「最大阻礙」

中職／王維中輕鬆飆破150　林辰勳：蠻嚇人

拍照翻越圍欄…她下秒重摔80公尺慘死！　家人崩潰直擊墜落瞬間

2歲女兒：我要聽被子歌！簡嫚書「問號臉」重新聽才懂…是天后夯曲

蔡英文超冷笑話「三倍券快倒騎」　網友絞冷筍：霸王極寒流來了

印尼移工陰性入境頻確診　莊人祥：規劃需至「外館認證機構」採檢

稻米產銷契作集團產區推動15年　達77處2.76萬公頃

蘇貞昌稱標萊豬恐遭貿易報復　馬英九：找一切理由討好美國人

羅東新開文青系牛肉麵！每天限量50碗　吃不飽還能免費加麵

酒店拍照「綠臉女站角落」　狂歡哥嚇問通靈師...網：還有小的

政治熱門新聞

不放華視！全台44系統台寧願「52台空著」

寶可夢機台進駐7-11　可對戰卻不屬電玩

民眾黨代表出爐　柯妹、劉奕霆高票當選

紓解雪隧車流　工程會：思考另闢快速道路可行性

二階1.3萬份不合格...罷免陳致中團體：超乎預期

連綠委也連署凍結！江啟臣：蔡英文狀況外

共機擾台　綠議員拋「中國毀核計畫」

退輔會爆蔡英文赴美演講　國民黨提2大質疑

蔡稱蓋1.5萬戶社宅　柯：不可能

王浩宇拿牛排開原民玩笑　自家立委也不挺

沈智慧嗆「坐到昏倒送醫為止」　蘇貞昌：保重身體

王世堅「溫馨接送琴」曝光　他：謝謝你們的幫忙

福安里長罷免案失敗　1666票不同意、515票同意

專訪／侯友宜給403萬市民的內心話：我一定打好新北10年基礎

更多熱門

相關新聞

「佔停」警車等專用停車格　屏警今年已開539罰單

「佔停」警車等專用停車格　屏警今年已開539罰單

屏東縣政府警察局為增加警方打擊犯罪的機動性，在屏東市林森路等道路均劃有「巡邏車專用」停車格，卻有駕駛人無視該標示，大刺刺地將車輛停放在該位置上，交通隊長魏坤男表示，駕駛人將車輛停在巡邏車專用車位，依道路交通管理處罰條條第56條第1項第9款規定，可以開罰600~1200元，必要時會進行拖吊，籲請駕駛人注意。

母遺失行李袋　內裝滿嬰兒用品很心急

母遺失行李袋　內裝滿嬰兒用品很心急

未注意高低差　愛車底盤卡馬路進退兩難

未注意高低差　愛車底盤卡馬路進退兩難

「3刑警配槍」闖屋帶走40萬...警「是詐騙啦」

「3刑警配槍」闖屋帶走40萬...警「是詐騙啦」

墾丁風景區遭棄置假人模特兒　恆警查訪行為人開單告發

墾丁風景區遭棄置假人模特兒　恆警查訪行為人開單告發

關鍵字：

警察陳瑩

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

8.3強震遇浪漫真愛！「大叔救了22歲少女」

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

【心內話】為愛過勞死

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

更多

最夯影音

更多
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場
許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面