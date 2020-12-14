橡皮筋綁滿下體！她下手3次才殺害已婚偷吃男友　凶車遇靈異力量

圖文／鏡週刊

1年多前，屏東發生1起黃昏不倫戀引發的情殺案。65歲的江姓女子不滿75歲的黃姓已婚男友提分手，還嗆她又黑又醜，先連續2次企圖迷昏、殺害對方。

案發當天上午，江女到黃男位於新園鄉的田地幫忙，並在農舍烹煮魚湯，在裡頭加入她在身心科診所拿的安眠藥，想將黃男迷昏後再殺害，但可能是藥效不夠，黃男喝了沒感覺，江女無機可乘。

當天傍晚，江女伺機將一條尼龍繩放在黃男的汽車後座，又邀黃前往汽車旅館，並偷偷將安眠藥加入酒中，讓黃喝下，黃果然昏睡過去。江女不滿黃太過花心，原本想用剪刀剪斷黃的生殖器，讓他失血過多而死，但因為沒帶剪刀，所以向旅館人員索取多條橡皮筋，套在黃男的生殖器上，準備之後再想其他辦法下手，不料黃因此驚醒，計畫再度失敗。

連續2次失手，江女本來打算放棄，並開車載黃男離開汽車旅館，不料，途中2人又發生激烈爭吵，黃男堅持要分手，心有不甘的江女於是將車開往南華大橋堤防旁，在車內與黃男談判。由於黃男再度出言羞辱，江女氣憤難平，便坐到後座，拿出預藏的尼龍繩套住黃男頸部，猛力往後緊勒，黃男雖然力圖掙脫，仍遭勒斃，江女將黃的屍體拖出車外後，隨即駕車逃逸。

江女開車閒晃近8個小時，隔天上午9點左右，在準備返回租屋處途中，似乎因殺人亂了心神，竟然轉入一條死巷，還不慎撞到一旁店家門口的機車，車主找她理論，她嚇得落跑，對方因此打電話報警。巧合的是，警方到場時，江女剛好返回現場，想找車主談賠償，被警方逮個正著。陳賜明透露，車禍發生過程頗為離奇，從監視器畫面看，就像是有一股力量推著汽車，偏離原來的方向。



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