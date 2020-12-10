連日雨加花蓮地震　中橫便道300噸巨石落下道路中斷

▲臨37便道5.2K大規模落石，導致道路中斷。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

中橫公路臨37便道5.2公里處10日發生大規模落石，數十噸的巨石從天而降，道路因此中斷，無法通行。公路總局第二區養護工程處立刻出動大型機具清理，盡速搶通，初判應是近日下雨加上下午花蓮地震導致，明日視情況再放行車輛通過。

今天下午1點多，臨37便道5.2K處無預警大規模落石，數十噸的大小石頭從300多公尺的峭壁落下，整條路因此中斷，所幸當時無人車在現場，沒有造成傷亡。

▲▼現場出動大型機具清理。（圖／記者李忠憲翻攝）

二工處谷關段表示，事發後除暫停下午4點半通行時段，也立刻派遣人員及大型機具現場清理，直到傍晚時大多數已經理完畢，但仍有零星落石。目前確定今日無法通行，明日早上視狀況，若確認安全無虞再開放。

谷關段說，昨日及今日分別在台8線65.5k德基、97k榮興及中橫便道內等，發生零星崩塌落石。谷關段皆迅速調派附近重機械前往排除，並空拍檢視坡面情況。今年因雨量明顯偏少，旱期較久，故近兩天氣候偏冷且夾帶漸歇雨勢，即造成邊坡含水量提升，潤滑效應致較不穩定，加上今天下午花蓮地震，才會發生無預警落石。

谷關段也呼籲用路人，若無需要，請儘量避免進入山區。若需進入，請注意車前狀況，小心行駛。

含膳食纖維，增添飽足感

【更多新聞】

►南投警重機訓練釀1死2傷！父母老淚縱橫控爛路害命：2小時4車禍

►狠男殺前妻後還PO女兒積木作品照 臉書遭網友灌爆...心疼小孩沒媽

►中藥詭毒！張宏年全家受創 32人鉛中毒...盛唐中醫呂世明3人起訴