新竹人超會買？！　周年慶12天共40專櫃「業績破千萬」

▲新竹巨城內的SOGO百貨是今年周慶成長最高分店。（圖／巨城、SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO周年慶傳捷報，全台8店業績超過113億元，比之前目標108億元整整多了5億元，其中成長力度最高的便是新竹店與中壢店，位於巨城購物中心內的SOGO百貨，今年周慶更以18億元搶下成長最多分店寶座，今年因疫情無法出國消費，新竹人購買力大爆發，12天周慶期間就有40櫃業績破千萬，熱門保養品銷量破13000瓶，連內衣都賣出4萬件。

在新竹地區稱霸的巨城購物中心，周年慶於12／7正式落幕，在其內約佔一半面積的SOGO百貨新竹店，因9波HELLO KITTY來店禮加持，每一波全數兑完，衝出50萬人次來客，12天業績達到18億元。

業者表示，疫情將民眾留在國內，反而活絡島內經濟，民眾減少出門，宅商機拉抬居家商品買氣，SOGO新竹店店長陳秋芬表示，家電業種成長超過20%，其中手持吸塵器今年賣破上千台，而待在家中時間增加，讓民眾對生活品質的要求更高，中高價位床墊賣出450床、按摩椅和咖啡機也熱賣200台以上，同比去年成長50%，室內擴香等香氛精油商品也有近20%成長。

而今年話題性超高的LANCOME小黑瓶、Estee Lauder小棕瓶、Kiehl's金盞花植物精華化妝水與IPSA流金水，皆賣破2500瓶，SKII青春露也熱銷超過3千瓶，女性內在美也有4萬件銷量，此外，新竹為全台最年輕的城市，潮流品牌也受歡迎，IG上超火紅的「Nike Air Max 270」，12天賣出超過一千雙，賣到業者「來不及補貨」。

SOGO中壢店今年周慶業績則達到14億元，較去年同期成長11%，因應週邊許多豪宅建案推出，該店以賣場優化為目標，進行品牌升級，祭出近10年最大改裝共5個樓層，引進60個新品牌，經營高端消費者，拉大在地其他賣場、商場與OUTLET的差異。

而位於桃園青埔的華泰名品城，主打美式風格，正好切中因疫情民眾所需的「偽出國」風格，下半年也迎來比去年同期40％至60％的高成長，以「不做周年慶」直接帶入OUTLET優惠標準概念經營，加上今年周邊開設八景島水族館XPARK、新光影城等娛樂設施，讓園區入園人次上看500萬，今年業績可達90億元，明年目標可上看百億。