大街開槍！豆漿店員炸油條衰中彈　目擊者驚：這射擊準頭…

▲目擊者說，凌晨聽到2聲槍響，後來才看到豆漿店的員工被流彈打到。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名豆漿店的員工在店內炸油條時遭到流彈掃到，附近民眾聽見槍響，嚇得探頭出來查看，才立刻通知救護車前往，同時通知警方，疑似槍擊事件。警方表示，案發後快速掌握，目前已宣告破案，只是主嫌犯案動機及相關共犯涉案程度尚需釐清。

目擊者說，13日凌晨4點25分左右聽到2聲槍響，嚇得他趕緊偷偷探頭查看，只見豆漿店的員工摀著手坐在路邊，神情痛苦，附近居民協助撥打119請求救護車支援，消防人員一看傷口才知道這名男性員工被流彈掃到，後續也協助送醫救治。

附近居民繪聲繪影表示，聽到2聲槍響，懷疑可能有仇家要找人示威，沒想到嫌犯槍法失去準頭，沒打中目標卻掃到一旁無辜店員，正在炸油條卻遭受無妄之災，實在是有夠衰。

新竹市警方表示，接獲本案後隨即前往掌握，目前已帶回主嫌與作案槍枝，其餘共犯與涉案程度仍在調查中。

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