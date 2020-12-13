疫情影響民眾收入　陸官方：消費需求不足問題嚴重

▲星巴克臻選北京坊旗艦店。（圖／記者曾俊豪攝）

文／中央社台北13日電

中國國務院發展研究中心副主任張軍擴表示，當前消費需求不足的問題嚴重，「消費者信心指數一直沒有能夠恢復到疫前水平」，而這主要與疫情影響下居民收入成長放緩有關。

搜狐財經報導，張軍擴12日在「2020三亞財經國際論壇」上演講表示，當前中國經濟形勢總體來講「喜中有憂」，雖然呈持續穩定恢復態勢，但經濟運行中仍存不少弱點。

他指出，這些問題首先是經濟恢復不平衡，有效需求不足，疫情影響下居民收入成長放緩，使消費需求疲軟。前三季全國居民人均可支配收入增幅，雖然有成長，但實際增幅只有0.6%。受收入增幅下滑的影響，消費者信心指數一直沒有能夠恢復到以前水平。

經濟數據雖顯示復甦，但經濟成長分化現象嚴重，張軍擴說，科研服務、租賃、商務服務等行業銷售收入保持兩位數成長，但航空運輸、住宿、餐飲、文化娛樂等服務消費行業銷售收入則是降幅兩位數以上。

▲北京特色小吃「豆汁兒」。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，還有民間投資和製造業投資不足的問題；出口需求方面，雖然今年前11個月出口，按美元計算成長2.5%，但剔除防疫物資出口大幅度成長等特殊因素，出口形勢也並不樂觀。

同時，由於目前海外疫情仍在延燒，部份訂單因而轉移到中國。張軍擴認為，當已開發國家經濟復甦後，中國出口可能再次承受壓力。

張軍擴說，就業問題也相對嚴重。9月城鎮調查失業率比去年同月高0.2%。重點群體失業率均高於去年同期，特別是大學畢業生失業，比往年明顯提高。

他表示，疫情加大了各國對產業鏈自主可控的重視程度，拜登政府上台後，短期中美關係在一些方面可能會有所緩解，但長期很難根本改觀。