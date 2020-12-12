美務院制裁名單出爐　陸「基層員警」也上榜

▲ 廈門基層黃姓警官被美國國務院制裁。（圖／翻攝 風聞社區）

記者任以芳／綜合報導

美國國務院最近宣布制裁大陸官員，當中包括一名基層警察，原因是因為迫害宗教自由而被制裁。大陸官媒環球時報諷刺，這項制裁讓人懷疑是迄今都不願意承認敗選的川普當局，是在濫用美國的公權力迫害他人，這屆美國政府可真算得上是「人類之癌」。

美國國務院國務卿蓬佩奧於10日宣佈一批制裁對外國政府現任和前官方人員的制裁名單，其中包括一名來自大陸廈門市的基層民警黃元雄，引起網民高度關注。

▲ 美國務院制裁大陸基層警官。（圖／翻攝 美國官方網站）

該報導稱，這位黃警官被美國政府制裁的事情之所以特別好笑，主要有以下兩個原因：首先，雖然蓬佩奧在美國國務院的制裁名單中將該警官頭銜說得很「大」，按照英文語序直譯的話是「黃元雄警長，廈門公安局梧村警察局」，實際上，他只是梧村派出所一位很普通的基層民警。

雖然身份普通，該名警官做事認真負責的。公開資料顯示，他曾在2015年獲得過福建省全省（首屆）「十大法治新聞人物」的表彰，他在服務社區方面非常用心。

另外，美國國務院制裁黃警官的理由，還有他「侵犯」宗教自由。報導指出，因為除了傳播違法害人的邪教思想在大陸被打擊，這個當年被美國政府敞開雙臂接到美國去的邪教組織，如今更因為不斷干涉美國大選，為敗選的美國現任總統川普傳播政治陰謀論，甚至還在新冠疫情上散布大量謠言，而引起了美國主流社會的反感。多家美國主流媒體在過去這一兩年更是不斷刊文，揭露這個邪教組織。

報導稱，如今黃警官被美國國務院因為「打擊邪教」被制裁，就讓人不得不懷疑是不是迄今都不願意承認敗選的特朗普當局，在濫用美國的公權力迫害他人，以進一步收買這個邪教組織。若果真如此，那這屆美國政府可真算得上是「人類之癌」了。