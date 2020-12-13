糗！新北3少談判路上遭砍「險斷手」浴血求救　一查才知是自己人

<br>

記者游宗樺、陳豐德／新北報導

新北市土城區清潔隊門口，13日凌晨2時許突然出現3名約14歲少年渾身是血，直喊遭人持西瓜刀攻擊，警消獲報趕抵將他們送醫，所幸無生命危險；警方循線追查，發現砍他們的7人也未成年，原本雙方要去一起支援同名友人談判，半路遇到卻誤認是對方人馬，才會爆發當街追砍衝突，警方後續循線已逮捕7名少年到案。

據了解，帶頭砍人的劉姓少年日前跟朋友出遊，因為坐計程車時250元的車資付不出來找人借，在網路上遭人調侃，因此與對方互嗆後約了13日凌晨在土城擺街堡路談判。

▼傷者在清潔隊內留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）





主嫌劉少等人當時行經土城擺接堡路與員福街停等紅燈時，與遭砍的少年等3人狹路相逢，劉少認不出對方是自己人，以為是要談判落單的人馬，隨即下車拿出刀子「車拚」，一路朝3人揮砍。14歲的廖姓少年右手腕遭砍、同齡的林姓少年背部與右膝則有撕裂傷，雙雙被送往亞東醫院急救；另外16歲的劉姓高職中輟生左手有10公分撕裂傷，被送往土城醫院急救，所幸3名傷者意識清楚均無生命危險。

清潔隊管理人員表示，當時看到2名青少年滿身是血前來求救，聲稱在附近遭人砍傷，其中一人手部有明顯刀傷，表示現場有3名傷者需要救護車，於是趕緊將傷者請進警衛室休息，並協助報警處理，並不清楚確切的案發細節。

警方在擺接堡路與員福路分隔島發現傷者血跡，同時發現少年們騎乘的機車倒臥在地，機車車身有明顯擦傷，車頭還留有明顯血跡。警方經調閱監視器，鎖定涉案的4輛機車及1輛汽車，循線將7嫌逮捕歸案，全案訊後依法送辦。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

▼現場一輛機車車頭留下傷者血跡，路中分隔島也留下斑斑血痕。（圖／記者游宗樺攝）