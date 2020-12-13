　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路糾紛爆殺機！土城3少年遇襲1人「手腕砍斷」　警鎖定車牌追人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼傷者在現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲傷者到清潔隊求救，並在現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區13日凌晨2時許，土城清潔隊門口突然出現2名14歲少年，全身是血直喊遭人持西瓜刀攻擊。警消到達發現現場有3名青少年，身上都各有輕重傷，所幸送醫急救均無生命危險。警方已派員到醫院了解案情，初步了解為網路糾紛所致，經調閱監視器，掌握行兇犯嫌的車牌號碼，正循線追緝涉案人員到案說明，以釐清確切犯案動機。

據了解，遭砍傷的3名少年疑似案發前與人在網路上發生衝突，騎車行經擺接堡路與員福街時與對方狹路相逢，其中14歲的廖姓少年右手腕遭砍斷、同齡的林姓少年背部與右膝則有撕裂傷，雙雙被送往亞東醫院急救；另外16歲的劉姓高職中輟生左手有10公分撕裂傷，被送往土城醫院急救，所幸3名傷者意識清楚均無生命危險。

▲▼傷者在現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼傷者在現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲現場一輛機車車頭留下傷者血跡，路中分隔島也留下斑斑血痕。（圖／記者游宗樺攝）

清潔隊管理人員表示，當時看到2名青少年滿身是血前來求救，聲稱在附近遭人砍傷，其中一人手部有明顯刀傷，表示現場有3名傷者需要救護車，於是趕緊將傷者請進警衛室休息，並協助報警處理，並不清楚確切的案發細節。

警方已派員在現場採證，在擺街堡路與員福路分隔島發現傷者血跡，同時發現少年們騎乘的機車倒臥在地，機車車身有明顯擦損，車頭還留有明顯血跡。警方經調閱監視器，鎖定涉案的4輛機車及1輛汽車，將循線約談車主到案說明，以釐清確切的案發動機。

▲▼傷者在現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼傷者在現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報到場了解案情。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
快訊／土城少年全身血求救：遭西瓜刀攻擊　3輕重傷！1人手腕砍
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「已兌現三倍券」竟外流　對摺藏玄機！台中受害店家一攤開傻眼

網路糾紛爆殺機！土城3少年遇襲1人「手腕砍斷」　警鎖定車牌追人

到站不下車！馬拉松男赴嘉義參賽　猝死國道客運上

連3月加班100小時！北市夜班保全腦中風 法院判「職業病」賠127萬

房仲勾上床玩殘！人妻懷孕崩潰「慘被老公休了」 　展開恐怖復仇

新竹大魯閣警報響「客人全關起來」　她母女分離氣炸：要徹查

台中30萬黃牌重機「撞救護車」！22歲騎士噴飛昏迷　驚悚畫面曝光

策動成功！劫囚案在逃李女現身　友人嘆：個性善良交到壞朋友

黑衣男闖華視狂撒「冥紙+文宣」：給蔡英文總統「可靠消息」

超猛手遊玩家現身！貨車駕駛國道秀「神技」　網喊：別拖人陪葬

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

「已兌現三倍券」竟外流　對摺藏玄機！台中受害店家一攤開傻眼

網路糾紛爆殺機！土城3少年遇襲1人「手腕砍斷」　警鎖定車牌追人

到站不下車！馬拉松男赴嘉義參賽　猝死國道客運上

連3月加班100小時！北市夜班保全腦中風 法院判「職業病」賠127萬

房仲勾上床玩殘！人妻懷孕崩潰「慘被老公休了」 　展開恐怖復仇

新竹大魯閣警報響「客人全關起來」　她母女分離氣炸：要徹查

台中30萬黃牌重機「撞救護車」！22歲騎士噴飛昏迷　驚悚畫面曝光

策動成功！劫囚案在逃李女現身　友人嘆：個性善良交到壞朋友

黑衣男闖華視狂撒「冥紙+文宣」：給蔡英文總統「可靠消息」

超猛手遊玩家現身！貨車駕駛國道秀「神技」　網喊：別拖人陪葬

「已兌現三倍券」竟外流　對摺藏玄機！台中受害店家一攤開傻眼

為什麼吃素還會中風？　醫師曝常犯的飲食地雷

Jennie撞衫1200元「ZARA格紋上衣」！　超平價私服穿出高貴精品感

羅宏正看《火焰之舞》　跟風田說清楚「整齊劃一的舞蹈是什麼」

為當TikTok網紅「亂丟貓」！馬國19歲屁孩反遭肉搜　警察循線逮人

盤點四款韓星秋冬愛用身體乳　BTS柾國同款只要百元價

網路糾紛爆殺機！土城3少年遇襲1人「手腕砍斷」　警鎖定車牌追人

美逾1600萬人染疫「30萬死」！疫苗分發中　估首波供290萬人施打

今晚變天再轉雨！「入冬最低溫探12度」直逼冷氣團　下波還更強

以色列擴展外交承認圈！　宣布與不丹王國建交

慶祝皇上生日！奴才進貢「大禮」　連續50個罐罐...牠眼神逐漸母湯

社會熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

大魯閣警報響　著急媽母女分離氣炸

罷韓名店宣布店休！韓粉秒嗆：畜牲　下場慘

年幼5姊弟只有一條薄棉被取暖　父入獄前求救

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

準備收租金…房東打開門驚見房客剩「整副白骨」嚇傻

藍寶堅尼撞翻墜油罐車　豪氣哥亮635萬：全賠了

30萬黃牌重機撞救護車　22歲騎士噴飛昏迷

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／台中重機撞救護車！騎士昏迷搶救中

到站不下車！馬拉松男　猝死國道客運上

連3月加班保全腦中風 法院判賠127萬

策動成功　劫囚案在逃李女現身

更多熱門

相關新聞

兒子交女友變了！媽「菜刀怒捅」高喊一起死

兒子交女友變了！媽「菜刀怒捅」高喊一起死

新北市土城區先前發生母親持刀捅兒事件！一名60多歲的彭姓婦人，認為兒子莊男自8月交女友後態度大轉變，兩人還時常發生爭執，沒想到10月某日她竟拿菜刀朝兒子左腹捅，嘴裡還大喊「我們一起死，遺書寫好了！」所幸莊男送醫後撿回一命，但彭女今（9）日被依殺人未遂罪嫌起訴。

30多歲女「就醫4次」才確診登革熱

30多歲女「就醫4次」才確診登革熱

餐廳推廣行動支付！業務搶闆娘手機「逼改私人密碼」

餐廳推廣行動支付！業務搶闆娘手機「逼改私人密碼」

16歲少女吸毒意識不清　遭4男輪流「壓頭+性侵」

16歲少女吸毒意識不清　遭4男輪流「壓頭+性侵」

千萬總價預算　新北4區還有機會

千萬總價預算　新北4區還有機會

關鍵字：

網路糾紛砍殺土城

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

【心內話】為愛過勞死

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

台南擠滿「藍色喪屍」　車主哀嚎

徐乃麟嫁女兒痛哭！牽愛女手給新郎

「國光女神」Una結婚了！高顏值伴娘團曝光

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人出現不良反應

更多

最夯影音

更多
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場
中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面