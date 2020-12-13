網路糾紛爆殺機！土城3少年遇襲1人「手腕砍斷」　警鎖定車牌追人

▲傷者到清潔隊求救，並在現場留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區13日凌晨2時許，土城清潔隊門口突然出現2名14歲少年，全身是血直喊遭人持西瓜刀攻擊。警消到達發現現場有3名青少年，身上都各有輕重傷，所幸送醫急救均無生命危險。警方已派員到醫院了解案情，初步了解為網路糾紛所致，經調閱監視器，掌握行兇犯嫌的車牌號碼，正循線追緝涉案人員到案說明，以釐清確切犯案動機。

據了解，遭砍傷的3名少年疑似案發前與人在網路上發生衝突，騎車行經擺接堡路與員福街時與對方狹路相逢，其中14歲的廖姓少年右手腕遭砍斷、同齡的林姓少年背部與右膝則有撕裂傷，雙雙被送往亞東醫院急救；另外16歲的劉姓高職中輟生左手有10公分撕裂傷，被送往土城醫院急救，所幸3名傷者意識清楚均無生命危險。

▲現場一輛機車車頭留下傷者血跡，路中分隔島也留下斑斑血痕。（圖／記者游宗樺攝）

清潔隊管理人員表示，當時看到2名青少年滿身是血前來求救，聲稱在附近遭人砍傷，其中一人手部有明顯刀傷，表示現場有3名傷者需要救護車，於是趕緊將傷者請進警衛室休息，並協助報警處理，並不清楚確切的案發細節。

警方已派員在現場採證，在擺街堡路與員福路分隔島發現傷者血跡，同時發現少年們騎乘的機車倒臥在地，機車車身有明顯擦損，車頭還留有明顯血跡。警方經調閱監視器，鎖定涉案的4輛機車及1輛汽車，將循線約談車主到案說明，以釐清確切的案發動機。

▲警方獲報到場了解案情。（圖／記者游宗樺攝）