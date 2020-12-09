兒子交女友變了！媽「菜刀怒捅」...肚破腸流　高喊：我們一起死

▲認為兒子交女友態度變很多，母親竟持刀捅對方左腹。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

新北市土城區先前發生母親持刀捅兒事件！一名60多歲的彭姓婦人，認為兒子莊男自8月交女友後態度大轉變，兩人還時常發生爭執，沒想到10月某日她竟拿菜刀朝兒子左腹捅，嘴裡還大喊「我們一起死，遺書寫好了！」所幸莊男送醫後撿回一命，但彭女今（9）日被依殺人未遂罪嫌起訴。

事發於10月10日晚間6點，彭女當時叫兒子留在家裡吃飯，但對方以趕時間為由拒絕，讓她瞬間爆氣。彭女先以兒子外套上有鳥屎為由留住他，要對方脫下幫忙清理，沒想到她卻進廚房拿菜刀衝出來，並往兒子的左腹捅1刀，嘴裡還說「我們一起死，遺書寫好了！」

莊男被捅後血流不止，傷口深度還能看見腸子，所幸送醫急救後撿回一命。彭女到案說明時先辯稱，她不滿兒子8月交了女友後態度大轉變，所以才起了同歸於盡的念頭，但之後又改口想博取兒子同情與注意，才會持菜刀輕劃兒子腹部。

經新北地檢署調查，根據彭婦兒子的證詞及醫院驗傷單和兇刀等證據，認定她涉犯殺人未遂，並將她起訴。

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