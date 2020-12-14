陸官場8363隻貪老虎落網　六年追回208.4億贓款

▲大陸官場打貪老虎，贓款高達百億以上人民幣。（示意圖／記者 任以芳拍攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸近年打老虎，追回公務員貪污贓款高達百億以上人民幣。根據大陸中國紀檢監察報今（14日）消息，大陸反腐天網從2014年至2020年10月，從120多個國家和地區追回外逃人員8363人，追回贓款208.4億元人民幣。

該報導指出，近期大陸追逃、追贓，與反腐敗國際合作穩步推進，全球「天網」密集。2014年至2020年10月，一共從120多個國家和地區追回外逃人員8363人，包括黨員和國家工作人員2212人、「紅通人員」357人、「百名紅通人員」60人，追回贓款208.4億元，換算大約近千億台幣。

▲近年，大陸與各個國家和地區加強反貪腐合作。（示意圖／記者 任以芳拍攝）

最近一批落網貪腐官員，楊玉榮、臧春偉、張衡賢等3名「紅通人員」在境外落網並被遣返回大陸；「百名紅通人員」白靜9套房產被依法裁定沒收；從保加利亞成功引渡外逃13年的職務犯罪嫌疑人姚錦旗；企圖外逃的西南林業大學原校長蔣兆崗、黑龍江省牡丹江市政府原副秘書長程鵬也被成功攔截。

報導稱，即使疫情期間，法治單位照樣追逃追贓。連續六年開展天網行動，公佈「百名紅通人員」名單。新增監察對象全部納入防逃體系，有效遏制外逃增量；近年，大陸與各個國家和地區加強國際合作，一起打擊腐敗。