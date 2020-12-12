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超強冷空氣來襲！入冬最低溫「急凍12度」時間點曝光

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲明（13）日早晚溫差大，須注意保暖。（圖／記者林敬旻攝）
記者楊庭蒝／綜合報導

今（12）日南方雲系對台灣影響減少，僅剩基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部降雨。中央氣象局晚間提醒，明天氣溫受到東北季風影響減弱，各地氣溫稍回升，不過早晚溫差仍大，清晨低溫僅約17至20度。

中央氣象局表示，13日白天北臺灣及花蓮高溫約21至24度，中南部及臺東26至30度，水氣不多，桃園以北、東半部地區及恆春半島偶有局部雨，新竹以南為多雲到晴，但到了明天晚間天氣將有所轉變，氣溫方面是愈晚愈冷，水氣也逐漸增加，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨較持續，並有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼20201212天氣。（圖／中央氣象局）

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▲迎風面的北部、東半部地區及恆春半島仍有降雨機率。（圖／中央氣象局）

周末受到東北季風減弱影響，各地氣溫稍微回升，中央氣象局提醒，明晚開始受到東北季風或大陸冷氣團的冷空氣南下，將開始逐漸降溫，到下周會越來越冷，預計下周二、三清晨最冷，中部以北、東北部低溫約14到16度、沿海空曠地區12到13度、南部與花東地區18到20度。在白天高溫部分，北部地區受冷空氣影響期間，高溫約在20度以下。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」分析師吳聖宇表示，週末期間隨著天氣好轉，溫度也有回升的趨勢，尤其是北台灣白天的高溫，有機會回升到22-23度以上，中部以及花蓮高溫可到24-26度，南部跟台東高溫有26-28度，但是一到夜晚清晨溫度仍然是偏涼的，北台灣低溫仍只有18-19度左右，中部及花蓮低溫19-20度，南部跟台東低溫20-21度，中南部日夜溫度變化較大，早出晚歸仍要注意溫差的情況。

吳聖宇也提醒，隨著下一波東北季風增強下週一、週二(14-15日)北台灣空曠地區低溫有機會下探13-14度，中部低溫也可能降到15-16度，南部及花東低溫16-18度，威力已經接近大陸冷氣團等級，同時因為水氣增多，北部、東北部、東部又將出現較為持續性的降雨，天氣轉為濕冷，中南部及東南部則是雲量較多的天氣，週末跟下週初之間不論天氣或溫度的轉變都會非常大，務必要多加留意。

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