入冬最強！低溫探14°C...強度直逼冷氣團　全台急凍時間曝

▲下周最強冷空氣報到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

周末有望放晴！隨著今（10）日水氣減少，桃園以北及東北部地區的降雨也逐漸緩和，天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚表示，在這個周末期間，水氣為近期最少的兩天，中南部地區有望放晴，越往南走天氣越穩定，不過下周又有一波強冷空氣報到，全台最低溫下探14度，建議民眾提前做好防寒準備。

受到東北風影響，中央氣象局10日下午持續針對基隆市、新北市發布大雨特報，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▲今（10）日累積雨量圖。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，明（11）日東北季風及南方雲系影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，臺灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲；臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有８至９級強陣風；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率。

天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚提醒，近日中南部地區天氣為多雲時晴，桃園以北及東北部地區仍有短暫陣雨發生的機率，這種天氣狀況一直持續到周日，下周又會有一波冷空氣南下，是為今年入冬以來最強的一波冷空氣，全台各地都會明顯降溫，下周一、二北部地區低溫下探14度。

簡瑋靚也強調，下周冷空氣報到後，全台灣都會明顯轉冷，北部周一至周三氣溫最低只有15度，空曠地區更有機會下探14度，最高溫僅有16度至17度，配合降雨，會是又濕又冷的天氣狀況；南臺灣同樣是有感降溫，最低溫僅有17度至19度，提醒大家做好防寒措施。

▼水氣逐漸減少，周末有望放晴。（圖／中央氣象局）

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