　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入冬最強！低溫探14°C...強度直逼冷氣團　全台急凍時間曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 口罩 寒流 低溫 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周最強冷空氣報到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

周末有望放晴！隨著今（10）日水氣減少，桃園以北及東北部地區的降雨也逐漸緩和，天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚表示，在這個周末期間，水氣為近期最少的兩天，中南部地區有望放晴，越往南走天氣越穩定，不過下周又有一波強冷空氣報到，全台最低溫下探14度，建議民眾提前做好防寒準備。

受到東北風影響，中央氣象局10日下午持續針對基隆市、新北市發布大雨特報，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今（10）日累積雨量圖。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，明（11）日東北季風及南方雲系影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，臺灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲；臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有８至９級強陣風；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率。

天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚提醒，近日中南部地區天氣為多雲時晴，桃園以北及東北部地區仍有短暫陣雨發生的機率，這種天氣狀況一直持續到周日，下周又會有一波冷空氣南下，是為今年入冬以來最強的一波冷空氣，全台各地都會明顯降溫，下周一、二北部地區低溫下探14度。

簡瑋靚也強調，下周冷空氣報到後，全台灣都會明顯轉冷，北部周一至周三氣溫最低只有15度，空曠地區更有機會下探14度，最高溫僅有16度至17度，配合降雨，會是又濕又冷的天氣狀況；南臺灣同樣是有感降溫，最低溫僅有17度至19度，提醒大家做好防寒措施。

▼水氣逐漸減少，周末有望放晴。（圖／中央氣象局）

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

►10入零食特價299，加贈「鹹蔬餅帆布袋」可愛爆

ET快訊
快訊／男騎士擦撞單車倒地...下秒遭「遊覽車輾過」命危
「4款麵包」踩地雷！聰明人都少買　老闆曝真相：從來不吃
兄弟宣布「釋出6人名單」　他去年才剛選進就被丟
入冬最強冷空氣將襲！　全台急凍時間點出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

銀行排隊…半小時0叫號　「6大地雷時段」讓他等到懷疑人生

超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開

空氣品質好差！「橘色警報」蓋高雄屏東…將往北擴散

入冬最強！低溫探14°C...強度直逼冷氣團　全台急凍時間曝

「4款麵包」踩地雷！聰明人都少買　麵包店老闆曝真相：從來不吃

中油林園廠疏失爆火警！自滅飆黑煙「重空污」...環保局罰102萬

七星山主峰步道10日封閉近山頂路段　陽管處：進行步道改善工程

快訊／臉書、IG「訊息當機」！錯誤回報衝高　網傻：卡死了

釐清浙江台商案情！與同旅館確診者比對病毒株「最快一週有結果」

12星座的暗戀警報！摩羯百般討好、獅子製造巧合裝傲嬌

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

柯震東「床被工作人員弄亂」超崩潰：走開！　曝光「200萬DC.漫威收藏」…強調「目前單身」

銀行排隊…半小時0叫號　「6大地雷時段」讓他等到懷疑人生

超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開

空氣品質好差！「橘色警報」蓋高雄屏東…將往北擴散

入冬最強！低溫探14°C...強度直逼冷氣團　全台急凍時間曝

「4款麵包」踩地雷！聰明人都少買　麵包店老闆曝真相：從來不吃

中油林園廠疏失爆火警！自滅飆黑煙「重空污」...環保局罰102萬

七星山主峰步道10日封閉近山頂路段　陽管處：進行步道改善工程

快訊／臉書、IG「訊息當機」！錯誤回報衝高　網傻：卡死了

釐清浙江台商案情！與同旅館確診者比對病毒株「最快一週有結果」

12星座的暗戀警報！摩羯百般討好、獅子製造巧合裝傲嬌

齊心防疫健康邁進　台南市衛生局展現共同維護市民健康的決心

銀行排隊…半小時0叫號　「6大地雷時段」讓他等到懷疑人生

婚禮辦完34.5萬禮金被偷！親家接噩耗氣炸...火車上心臟病發猝死

中職／張志豪躍居現役兄弟最高薪　生涯賺進6780萬

【奧斯塔羅】該調整什麼迎接2021好運？

SBL／璞園單場44分史上新低　顏行書：放棄防守我生氣

超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開

中天關台倒數2天...馬千惠「內心折磨1個月」：有員工轉到中視

快訊／擦撞前方單車！台中男騎士一倒地　下秒遭遊覽車輾過無生跡

空氣品質好差！「橘色警報」蓋高雄屏東…將往北擴散

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

入冬最強！大雨彈再炸急凍變天

快訊／臉書、IG「訊息當機」！錯誤回報衝高

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

直逼冷氣團　急凍13°C最冷時間曝

企鵝妹自爆「無套、多P性愛史」！1晚3次4種姿勢

叫外送被嗆你是沒腳嗎　網看對話：21分鐘

電商瘋搶雙12市場！iPhone12 Pro最低殺至10302元

好市多鮮奶「黃蓋限量版」？官方回應了

吃完超幸福！老饕推爆1款泡麵：價格公道

雨灑北北基！　下波冷空氣北台降剩15℃

業務女友「陪客戶試車」！路線爆熱議

收攤前客人全包　老闆賣光卻哭了

即／13：29台東5.3地震！最大震度4級　新北有感

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

更多熱門

相關新聞

花蓮近海13:29發生規模5.3地震

花蓮近海13:29發生規模5.3地震

氣象局發布地震報告！今（10）日13:29，花蓮縣近海發生規模5.3地震，地震深度有36公里，各地最大震度台東4級、花蓮3級、高雄3級、彰化3級、嘉義2級、南投2級、雲林2級、台中2級、台南2級、苗栗2級、宜蘭1級、新竹1級、屏東1級、新北1級、桃園1級。

入冬最強！大雨彈再炸急凍變天

入冬最強！大雨彈再炸急凍變天

直逼冷氣團　急凍13°C最冷時間曝

直逼冷氣團　急凍13°C最冷時間曝

回宜蘭就頭痛！他曝「不宜居關鍵」有共鳴

回宜蘭就頭痛！他曝「不宜居關鍵」有共鳴

未來一周「北、東轉乾機會不高」

未來一周「北、東轉乾機會不高」

關鍵字：

天氣中央氣象局天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚氣象雲

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

真有外星人！美國保密協議簽下去了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！超狂身材曝光

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

即／竹北逃脫通緝犯抓到了！

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面