今連中南部都有雨！專家揭原因　未來一周「北、東轉乾機會不高」

▲華南陸續會有短波槽東移，加上台灣附近一直位於冷暖空氣交會的區域，降雨的機會就會持續偏高。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

天氣職人吳聖宇今在臉書PO出一張圖解釋中南部久違有雨原因，預估今天起到這個周末天氣都不好。下波冷空氣將在周日晚來襲影響至下周三，他也說，北部、東半部恐怕仍是持續濕冷、轉乾機會不高，不過中南部倒是有機會恢復相對穩定的天氣型態。

吳聖宇說，如先前預期雲雨帶在華南沿海到台灣一帶建立起來，除了底層迎風面地區降雨持續外，中部地區昨晚到今天上午也陸續開始下雨了，甚至連南部山區都有一些局部零星降雨的情況。

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▲東北季風及南方雲系影響，各地濕涼短暫雨，北台灣降雨時間長，中南部也有局部短暫雨。（圖／中央氣象局）

他解釋，由於華南陸續會有短波槽東移的情況，雖然槽線看起來都不強，不過預期會讓台灣附近的大氣狀態持續不穩定，加上台灣附近一直位於冷暖空氣交會的區域，降雨的機會就會持續偏高。預估今天起到這個周末天氣都不好，其中在東北季風迎風面桃園以北到東半部的降雨比較明顯，累積雨量可達大雨，甚至局部豪雨。

新竹到中彰投一帶在短波槽通過時也會有下雨的機會，今天比較多雨，明後天（10-11日）減少一些，周末（12-13日）降雨又有增多趨勢。過了雲林以南之後受影響的程度比較小，整體大致為雲量偏多的天氣，偶有局部短暫陣雨，山區下雨的機會比平地要來得高。

吳聖宇說，北台灣溫度持續偏涼，一直到周末台灣附近的冷空氣強度沒有再增強趨勢，北部、東北部低溫大致在17-19度間，空曠地區有可能略低一點，白天高溫20-23度，竹苗地區稍微高一點可達23-25度，一整天都偏涼。

中南部及花東地區的低溫則在19-21度間，白天高溫23-26度，南部如果有陽光出來，高溫可能會再高一些，早出晚歸的感受會比較偏涼，要多留意身體健康。

▲下一波冷空氣預估在周日晚間逐漸抵達，將是全台比較有感的一次降溫。（圖／記者林敬旻攝）

吳聖宇表示，下一波冷空氣目前來看預估在周日晚間會逐漸抵達，伴隨較深的短波槽通過，冷空氣南下幅度會比較大一點，台灣各地的溫度整體會往下降。

下周一、二有較低溫度出現的機會，北部、東北部都會地區的低溫可能降到14-15度，空曠地區應該會降到13度或更低，中部及花蓮都會地區低溫也會降到16-18度，空曠地區低溫可能降到15-17度，南部及台東都會地區低溫17-19度，空曠地區低溫16-18度，預估會是比較有感的一次降溫，可能已經在大陸冷氣團等級的邊緣，整體要等到下周三溫度才有回升的趨勢。

吳聖宇指出，這一波溫度下降後，北部、東半部恐怕會仍是持續濕冷的情況，冷空氣雖然較強，但是中層的西北風乾空氣並沒有下來，轉乾的機會不高，下雨的情況將會持續，不過中南部倒是有機會恢復相對穩定的天氣型態。

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