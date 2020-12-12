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台灣文創周結合夜經濟　一口氣逛「50個台味攤」

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▲▼ 第四屆台灣文創周在福州舉行。（圖／主辦單位提供）

▲ 第四屆台灣文創周在福州舉行。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

舉辦第四年的「匠心意蘊」台灣文創周在福州開跑，每年來自台灣各地的文創業者來閩分享優質的文創作品。這次還有近50家文創展商現場販售創意好物，集市時間特地延長，仿造「台灣夜市感」與夜間經濟結合。

根據大陸央視網報導指出，本屆文創周以「兩岸融合發展新路」為主題，邀請近50家在大陸創業就業的台灣文化創意企業的台灣文創展商通過圖文、實物展示，現場互動表演、手作體驗、文創分享等方式，為兩岸文創業者提供優質文創產品的窗口平台。

▲▼ 第四屆台灣文創周在福州舉行。（圖／主辦單位提供）

▲ 第四屆台灣文創周與夜間經濟結合。（圖／主辦單位提供）

這次集市時間特地與夜間經濟結合，晚上不少父母帶孩子出門逛逛，認識台灣文創產品，像是藝術毛巾、皮雕銀飾等創意家居、各式閩台料理和養生佳品。除了逛街採購，文創周現場還有LIVE演出。

來自台灣動態藝術協會、雲響藝術、王牌嘻帝、台灣少數民族歌手黃雅各等兩岸藝人，以民樂、芭蕾、街舞、唱跳等多種形式混搭演出，現場氣氛熱鬧。福建省閩台文化交流中心副主任林徐源也表示，「閩台文化淵源深厚，一脈相承。希望通過文創周的系列活動，讓兩岸民眾深入瞭解閩台文化淵源。」

據了解，本屆活動由福建省文化和旅遊廳主辦，福建省閩台文化交流中心承辦，福州市職工創新創業創造中心和職工三創閩台家園台灣青年創新創業基地協辦，廈門建發國旅集團策劃執是福建省文化和旅遊廳近年來重點打造的閩台文創產業交流合作活動品牌。

▼福建省閩台文化交流中心副主任林徐源（圖／主辦單位提供）

▲▼ 第四屆台灣文創周在福州舉行。（圖／主辦單位提供）

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