造福偏鄉居家醫療服務　安成餐飲集團贈奇美醫療服務車

▲安成餐飲股份有限公司及安禾國際貿易實業有限公司，捐贈奇美醫學中心兩部社區醫療服務車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

安成餐飲股份有限公司及安禾國際貿易實業有限公司，為幫助台南市醫療資源的增廣，及加強偏遠居家醫療服務需求，讓偏鄉獨居長者能獲得更妥善的醫療照護，捐贈奇美醫學中心兩部社區醫療服務車。

此次安成餐飲股份有限公司執行長羅文傑及其夫人安禾國際貿易實業有限公司董事長詹依苓，特地南下參與捐贈儀式，期望增添設備後，能提升服務能量與擴大服務族群，幫助更多有醫療需求的在地鄉親。

而奇美醫學中心也使用自家「創新醫療3D列印團隊」的資源，製作Q版的3D列印箱型車及中型巴士來回贈予安成餐飲股份有限公司及安禾國際貿易實業有限公司，並於Q版的車輛上面印製雙方的Logo，藉由3D列印的車輛來感謝安成餐飲股份有限公司及安禾國際貿易實業有限公司，並也留下美好的時光。

安成餐飲股份有限公司執行長羅文傑特別選在企業成立之初，想要拋磚引玉喚起社會大眾正視偏鄉地區醫療資源匱乏的問題。羅文傑執行長表示：希望藉由這次的捐贈，將善念推廣出去，給社會帶來更多良善的力量，讓我們本著這份善念而使心靈富有；也基於取之於社會，用之於社會的想法進而捐贈醫療服務車，希望能改善偏鄉醫療資源較為不足的狀況，讓醫療服務更能全面服務人群。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心多年來在南台灣嘉南高屏花東等地執行偏遠社區醫療服務，減輕民眾就醫及往返醫院的舟車勞頓和交通問題，對於民眾來說是一大福祉。非常感謝安成餐飲股份有限公司及安禾國際貿易實業有限公司捐贈社區醫療服務車，讓奇美醫學中心更有能量持續為偏鄉民眾進行醫療服務，亦期盼藉此喚起社會各界響應。

安成餐飲股份有限公司執行長羅文傑更表示，今後安成餐飲企業也會持續不間斷的用行動來服務社會，盼能帶給弱勢族群及身心障礙者更多的溫暖與幫助。也相信奇美醫學中心將能極致發揮運用這份愛心，讓搭乘醫療服務車的民眾，心裡都能感受到最大的溫暖。



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