《列王的紛爭》「以ㄏㄨㄚˋ發聲、投愛偏鄉」公益活動

圖、文／智娛互動科技提供

台灣遊戲代理商「智娛互動」所代理的全球跨服征戰遊戲《列王的紛爭 Clash of Kings》深入偏遠地區，看見偏鄉兒童的需求，發起「以ㄏㄨㄚˋ(畫)發聲，投愛偏鄉」的公益活動。召集北中南專業兒童美術教師至南投縣信義鄉豐丘國小，讓小朋友以我的家庭為題作畫，說出自己心裡的故事，期許能建立兒童的自我認同感，和引起群眾對於偏鄉議題的關注。



▲小朋友拿著自己創作的畫作拍照。

分類為極偏學校的豐丘國小，全校三十人，學生組成布農族居多，家庭型態較複雜，重組、單親等情況常見。近期豐丘國小校舍即將改建，造成長期合作教導小朋友課程的基金會因此中斷。校方也提出擔憂，害怕孩子沒有了創作的舞台後，拓展視野的機會也隨之減少。

因課程中斷，而有機會舉辦這次「以ㄏㄨㄚˋ(畫)發聲，投愛偏鄉」的活動。旨在透過保留兒童最純真的創造力和想像力，來訴說家的故事，並給予正向支持與鼓勵，一步一步建立兒童的自我認同以及自信感。六年級小君向大家分享，自從奶奶去世以後，家中只剩爺爺和自己。圖中畫的是他和爺爺一起吃午餐的樣子，他們最常吃的東西是白飯和雞蛋。

過程中也請到來自新竹的水水美術繪本館創辦人-皮皮老師來講課，考量到豐丘國小的學生家庭型態較複雜，老師以繪本舉例，告訴學生即使家庭型態各異，那也是家庭的樣貌。