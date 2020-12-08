　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

《列王的紛爭》「以ㄏㄨㄚˋ發聲、投愛偏鄉」公益活動

請按讚支持ETtoday新聞雲

圖、文／智娛互動科技提供

台灣遊戲代理商「智娛互動」所代理的全球跨服征戰遊戲《列王的紛爭 Clash of Kings》深入偏遠地區，看見偏鄉兒童的需求，發起「以ㄏㄨㄚˋ(畫)發聲，投愛偏鄉」的公益活動。召集北中南專業兒童美術教師至南投縣信義鄉豐丘國小，讓小朋友以我的家庭為題作畫，說出自己心裡的故事，期許能建立兒童的自我認同感，和引起群眾對於偏鄉議題的關注。

▲▼ 列王紛爭
▲小朋友拿著自己創作的畫作拍照。

分類為極偏學校的豐丘國小，全校三十人，學生組成布農族居多，家庭型態較複雜，重組、單親等情況常見。近期豐丘國小校舍即將改建，造成長期合作教導小朋友課程的基金會因此中斷。校方也提出擔憂，害怕孩子沒有了創作的舞台後，拓展視野的機會也隨之減少。

因課程中斷，而有機會舉辦這次「以ㄏㄨㄚˋ(畫)發聲，投愛偏鄉」的活動。旨在透過保留兒童最純真的創造力和想像力，來訴說家的故事，並給予正向支持與鼓勵，一步一步建立兒童的自我認同以及自信感。六年級小君向大家分享，自從奶奶去世以後，家中只剩爺爺和自己。圖中畫的是他和爺爺一起吃午餐的樣子，他們最常吃的東西是白飯和雞蛋。

過程中也請到來自新竹的水水美術繪本館創辦人-皮皮老師來講課，考量到豐丘國小的學生家庭型態較複雜，老師以繪本舉例，告訴學生即使家庭型態各異，那也是家庭的樣貌。

ET快訊
25歲公主女高中還和爸爸洗澡　「嘴對嘴吻親哥」他綠到分手
可能是本土感染！　浙江台商研判近日才發病
鴻海證實：海外廠遭駭「勒索近10億元」　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

《列王的紛爭》「以ㄏㄨㄚˋ發聲、投愛偏鄉」公益活動

慈佑庇護工場「洗衣職人精神」　名人、企業爭相合作

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

《列王的紛爭》「以ㄏㄨㄚˋ發聲、投愛偏鄉」公益活動

慈佑庇護工場「洗衣職人精神」　名人、企業爭相合作

王美花挨酸「同理心部長」　顏寬恒：真佛心！美豬還「萊」嗎？

雞排妹上空入鏡「只穿透視薄紗」　破尺度蜜桃臀被看光！

防彈咖啡成熱門減重聖品　忽略這關鍵反而加速變胖

Google Pixel 12月更新出爐！多種新功能下放舊機型

P.League+／攻城獅素人海選出爐　演員、前UBA共8人圓夢成練習生

桃園驚爆公園之狼！4度對同一夜歸弱女指侵　她悲泣：離我遠一點

登山領隊詭遮眼害24人全迷航！狂PO臉書求救　勇消17小時助脫困

新車方向盤配備「換檔撥片」才帥　但你真的會用嗎？

中職／周一罕見有比賽、明星賽敲定　味全天母開幕戰對富邦

全台唯一摩天輪煙火秀放3天！劍湖山跨年亮點曝　憑身分證2人499元

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

公益熱門新聞

一天不到17元　聯合勸募把愛心放大460%

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

列王的紛爭投愛偏鄉

王令麟、侯友宜力挺愛盲　東森會員熱烈響應

王令麟打造世界首創口罩型聖誕樹

法務部攜手東森　為更生人銅雕作品公益勸募

全台首次公益團體登東森購物開賣

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

東森赴南澳老人院陪爺奶吃辦桌

王令麟服刑三年有感發願助更生人

殺子自殺高危險期：離婚後第一年

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

王令麟捐原家中心30萬端午再加菜

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

更多熱門

相關新聞

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

天轉冷陸續換季，整理衣物及厚重棉被成為許多人的夢魘，因此坊間洗衣店或自助洗衣店家數增加快速，據財政部統計，109年底已達6500多家，且網路搜尋熱度逐年上升，加上防疫期間國人更加重視自己的衛生習慣，擔心自己無法在家有效殺菌消毒，轉往專業洗衣店高溫殺菌的需求明顯變多。

立人國中小獻愛心　寒冬中溫暖的光

立人國中小獻愛心　寒冬中溫暖的光

知本溫泉公益馬拉松　1200跑友捐善款

知本溫泉公益馬拉松　1200跑友捐善款

10歲遇大火聽話跳窗　女做繪本紀念媽

10歲遇大火聽話跳窗　女做繪本紀念媽

花蓮表揚優良志工頒發350獎項

花蓮表揚優良志工頒發350獎項

關鍵字：

列王的紛爭偏鄉公益愛心雲

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面