編輯借衣損壞「丟2袋銅板賠償」　《美麗佳人》怒懲處：停薪3個月

▲主編丟了兩大袋銅板就跑，讓原PO氣公審！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者劉維榛／綜合報導

11日本站報導《借衣服損壞！雜誌編輯「丟兩袋銅板」賠錢 《美麗佳人》道歉了》，有網友爆料，借衣服給《美麗佳人》遭弄壞，事後主編在賠償時丟了「兩大袋銅板」，引起公憤。稍早《美麗佳人》公布懲處消息，對員工立刻停職停薪三個月。

一名網友在《爆廢公社公開版》指出，弄壞商品修不好，竟先佯裝沒事拿回店上歸還，從頭到尾態度都高傲輕蔑，兢兢業業的24歲公關女孩好心幫忙申請了8折賠償，對方竟然使出這種伎倆，跑到公司丟了二大袋銅板對著她說，「ㄟ妳的錢...」丟下就跑！

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網友也痛訴，「妳這樣欺負一個小女生，妳爸媽知道嗎？妳公司老闆認同嗎？」昨（11）日，《美麗佳人》在臉書發表道歉聲明，「本刊編輯部時尚主編日前向合作伙伴Trends商借衣物執行拍攝任務，於返還衣物時發現衣物損壞，故本刊同仁遂與合作夥伴協調購買事宜。」

被點名的主編，事後也在臉書發文致歉，「針對此次向Trends商借產品拍攝，過程中違反協議、損壞商品，且在後續歸還商品時以不當態度面對問題；又於對方釋出善意，協調以優惠價格賠償時，未能即時意識到自己的錯誤，還透過十分不尊重的方式支付款等接連錯誤的態度與行為，經過深切的反省後，本人在此對於此事件所受影響之Trends與美麗佳人長官、同仁們鄭重致上萬分歉意。」

然而事件越演越烈，《美麗佳人》於今日稍早發出懲處公告，「針對此事件，美麗佳人將對XXX進行懲處，即日起立刻停職停薪三個月，期滿後將另行評估個人是否嚴正反省，並需同步降職降薪，否則不得復職。」