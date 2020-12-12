策動成功！劫囚案在逃李女現身　友人嘆：個性善良交到壞朋友

▲經警方策動成功，李女12日在警方陪同下出面說明。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北劫囚案在逃的李姓女共犯落網！竹北分局日前緝捕籍斯瀚時，讓李女意外逃跑，員警將籍斯瀚捉拿歸案後持續追蹤李女下落，李女得知難逃一劫，終於在警方的策動下，於12日傍晚由員警陪同到案說明。

▲李女的友人嘆息，認為她交到壞朋友，才會涉入劫囚案。

警方10日在基隆緝捕籍斯瀚等5名嫌犯，因過程中犯嫌有出現拒捕、衝撞警車，員警不得已才連開11槍，當時李女剛好不在車上，在不遠處聽到槍聲後隨即拔腿就跑，成為本案唯一的漏網之魚。

李女的友人說，李女今年21歲生長在單親家庭，相依為命的媽媽又罹癌，她雖心地善良但社會經驗不足，且過分的信任朋友，只要有人對她一分好，就會十分回報，李女自己也對劫囚一事感到後悔，還說過了這一劫，真的要好好做人，學習如何認清朋友。

籍斯瀚劫囚案事件簿

12月04日 槍毒犯籍斯瀚被發布通緝。

12月08日 通緝犯籍斯瀚在警方策動下前往投案。

12月09日 籍斯瀚在女友陳女等共4名友人的幫助下從醫院脫逃。

12月10日 籍斯瀚於下午2點左右在基隆落網，籍、陳、彭遭竹北分局押解回新竹，而曾女則因腿部中彈送往基隆長庚就醫，李姓女子仍在逃。

12月11日 籍、陳、彭3人移送新竹地檢署，籍與彭遭檢察官向法院聲請羈押，陳女因懷孕獲1萬5千元交保。

12月12日 籍斯瀚遭裁定直接入監，彭男准押禁見並移送新竹看守所；傍晚在逃李女在警方策動下同意出面說明，本案宣告完全破案。



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