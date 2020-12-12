國道飛速自撞釀禍　無辜廂型車遭波及「2人噴出車外」

▲黑車自撞後波及廂型車，害2人噴飛車外。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子12日凌晨3時許駕駛黑色轎車，行經國道1號南下27.4公里處附近時，疑似高速失控自撞路旁路欄，整輛車噴飛後再撞上前方一輛銀色廂型車車尾，當場把廂型車撞到翻覆，車內2人噴飛車外，而肇事的黑色轎車車頭嚴重變形，車內駕駛受到輕傷，所幸現場3人送醫後暫無生命危險。警方已在現場拍照採證，將調閱監視器釐清事故原因及肇事責任。

▲黑車車頭嚴重受損；廂型車車尾變形。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，33歲的男子開著黑色轎車，行經事發路段時疑似車速過快，失控撞上護欄後整輛車往前噴飛，波及到行駛在外側車道的廂型車，導致其車輛當場翻覆，廂型車車尾變形，車內物品散落一地，車內1男1女被強大撞擊力彈飛車外，所幸意識清楚並無生命危險。

警消獲報到場，立即派員進行車道管制，同時協助廂型車上2人送往長庚醫院治療，而肇事的黑色轎車車頭嚴重變形、擋風玻璃碎裂，所幸駕駛僅受擦挫傷，送往台北醫院救治暫無大礙。警方已派員到醫院進行筆錄，同時調閱監視器釐清事故過程及肇事責任，並協調清潔隊將路面散落物清除後，重新開放事發車道通行。

▲廂型車內2人噴飛車外，所幸送醫後暫無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）