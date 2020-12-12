耀登科技掛牌上市！抽中現賺4萬　游迺文去年上班就偷買了

圖文／鏡週刊

耀登科技（3138）11日以承銷價46元掛牌上市，早盤一度攻高到83.8元，漲幅達82%，羨煞不少投資人，其實涉嫌炒股的勞動部國內投資組長游迺文，去年利用上班時間偷買該檔股票，連抽籤都不用抽，神準獲利。

檢廉掌握，游迺文除涉嫌利用勞動基金與寶佳集團炒作遠百，去年還利用上班時間買股，看上的股票五花八門，橫跨通訊、科技、生技、娛樂及餐飲等領域。

專案小組查出，他私人買的股票包括知名連鎖燒肉餐飲集團乾杯、擁有通路及社區型商店美聯社的三商家購、知名KTV錢櫃、5G無線通訊商耀登、研發農業新藥的正瀚生技、通訊模組製造商全訊科技等，顯見他對股票市場頗有研究。

此外，游迺文為人豪爽，還開社群組討論，儼然地下證券分析師，他交友廣闊，他在臉書上還PO出與影帝梁家輝的合照。

此外，游曾有2次酒駕記錄，2013年時，他酒後行經南京東路被臨檢，酒測值達0.91，被法院依公共危險罪判處4月有期徒刑、緩刑2年，另須服200小時義務勞務。

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