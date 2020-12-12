發起「獨立建國」公投案　德州議員：不滿拜登當選

▲德州別稱為孤星之州。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國因為新冠肺炎疫情以及對於2020總統大選結果不滿，德克薩斯（State of Texas）弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）議員凱爾·比德爾曼（Kyle Biedermann）聲明，將提交公投計畫支持德州從美國獨立，並怒轟「聯邦政府已經失控了，不能代表德州人的價值觀」。

綜合外媒報導，凱爾·比德爾曼指出，《德克薩斯州憲法》第1條第2款規定，所有政治權力是人民固有的，所有自由政府都建立在他們的權威之上，為他們的利益而建立，將依此提交公投法案。

On Tuesday, Rep. Kyle Biedermann said he is committed to authoring legislation in the 2021 legislative session that will give Texans a vote to allow the state to secede from the U.S. https://t.co/H1mzDDb1cW — 5NEWS (@5NEWS) December 11, 2020

據報導，德州立法會議目前正處於休會期，公投法案最快將於2021年1月召開的第87屆德州州議會會期上被提案。

這項行動得到得克薩斯民族主義運動（Texas Nationalist Movement）的支持，該組織近20年來同樣一直主張德州獨立於美國的行動。

德州是全美國土地面積和人口第二大的州，面積僅次於阿拉斯加州；人口次於加利福尼亞州，曾在1836年成為一個獨立的國家，直到1845年才加入聯邦成為第28個州。