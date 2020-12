發起「獨立建國」公投案　德州議員：不滿拜登當選

▲德州別稱為孤星之州。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國因為新冠肺炎疫情以及對於2020總統大選結果不滿,德克薩斯(State of Texas)弗雷德里克斯堡(Fredericksburg)議員凱爾·比德爾曼(Kyle Biedermann)聲明,將提交公投計畫支持德州從美國獨立,並怒轟「聯邦政府已經失控了,不能代表德州人的價值觀」。

綜合外媒報導,凱爾·比德爾曼指出,《德克薩斯州憲法》第1條第2款規定,所有政治權力是人民固有的,所有自由政府都建立在他們的權威之上,為他們的利益而建立,將依此提交公投法案。

On Tuesday, Rep. Kyle Biedermann said he is committed to authoring legislation in the 2021 legislative session that will give Texans a vote to allow the state to secede from the U.S. https://t.co/H1mzDDb1cW