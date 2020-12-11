人妻心急跨坐！丈夫絕望慘叫…下秒變「紫黑茄子」：折成Z字型

▲男子的生殖器折成Z字型。（圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

夫妻行房可以增添彼此的感情，但若過於猴急，可能會釀成意外。一名人夫準備與妻子行房，不料過程中妻子太過心急，還沒等他準備好，就直接跨坐上去，結果導致他的生殖器折成「Z字型」，顏色變得紫黑，當場痛不欲生。

泌尿科醫師歸家豪在東森節目《醫師好辣》中分享，有次深夜碰上急診，傷患外陰部受傷，他到場察看時，發現是一名男子，但男子的生殖器顏色紫黑，猶如茄子一般，而且還呈現「Z字型」的形狀，看起來慘不忍睹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歸家豪詢問發生什麼事，詳細聽了一下，才知道當天是男子的結婚紀念日，與妻子出門喝酒慶祝，回家後慾望突然來了，2人等不急，立刻就想要行房。

▼兩人的慾望之火瞬間被點燃，心急地開始房事，卻發生慘劇。（示意圖／翻攝pixabay）



不過，男子年紀約50多歲，生理反應會比較慢一點，但妻子已經忍不住，「啪」一聲就跨坐上去，接著就發生慘劇了。

歸家豪分享，雖然這種狀況叫做「生殖器骨折」，但生殖器其實沒有骨頭，都是靠著海綿體充血，若是角度不會，生殖器裡的白膜破裂，血液滲入皮膚與白膜的中間，就會變成腫脹的紫色。

歸家豪立刻動了手術，替男子清除血塊，接著再把白膜縫合，才挽救男子的「性福」。遺憾的是，歸家豪說，發生這種狀況，或多或少會影響到以後的房事，2人太過心急，竟造成如此後果，恐怕誰也想不到。