老婆叫聲太粗！人夫一聽「暴龍嘶吼」就IN了　崩潰：搞得像龍騎士

▲老婆的聲音雖然粗，但並不影響情趣。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

夫妻在行房時，雙方難免會有交歡的聲音，不過，因為每個人的聲線不一，所以悅耳程度也會有所不同。一名男網友先前表示，他的老婆雖然外表清秀，但聲音卻很粗，兩人「啪啪啪」的時候，對方總會發出如同「暴龍吼叫」的聲音，害得他某次去看「侏羅紀公園」時，竟也「性」致勃勃。

這名男網友在「爆廢1公社」上發文表示，他的老婆長相清秀、漂亮，不過聲音卻相當的粗，與外表恰恰相反；兩人每次行魚水之歡時，只要老婆一嗨起來，就會發出如同「暴龍」的吼叫聲。

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▲原PO覺得愛妻的聲音形同恐龍。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

原PO表示，老婆獨有的暴龍叫聲其實並不會影響情趣，可是卻有另一個後遺症。他先前與老婆一起到戲院看「侏羅紀公園」時，才一聽到暴龍嘶吼，小兄弟竟按捺不住，興奮的抬起頭來，讓他不禁無奈表示，「為什麼要把我搞得像野蠻獵人（龍騎士）一樣！」

貼文曝光後，網友全笑噴，「為什麼要用暴龍形容」、「兄弟，現在還活著嗎」、「中區代表上香」、「我突然想看侏羅紀裡面的恐龍怎麼叫」、「你有在乎老婆的感受嗎」、「至少床上情趣，有電影情節能參考」、「抱歉大哥，我不小心笑了」、「埔里代表獻藤條」。不過也有網友表示，「這個哏有人用過了，逼逼！下一位」、「這篇已經在網路流竄很久了」，真實性恐怕有待商榷。