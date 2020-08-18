冷氣剛開還沒涼！她換裝「激戰1分鐘」被迫中離　網狂笑：老公勤儉懂省電

▲不少夫妻為了增添情趣，都會在事前先打扮一番。（圖取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不少夫妻行房前，都會先換上戰袍並開好冷氣，以提升作戰品質。一名網友就傻眼表示，每次老公「性」致勃勃時，都會請她先去開冷氣，但是兩人歡愉的時光明明只有不到1分鐘的時間，冷氣根本還來不及涼，兩人就已經休戰，「為什麼要這麼搞剛（費工）？」

一名網友在臉書粉絲專頁「靠北老公」上發文表示，為了增加情趣，每次老公邀請她大戰一番前，總會要她先換裝，並先把冷氣打開；但是她就忍不住抱怨，老公戰力並不持久，每次都花不到1分鐘就結束，然而卻要大費周章的準備事前工作，「冷氣都沒還涼，是開來哈囉的嗎？」

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▲老公的持久力只有1分鐘不到。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「（老公）都叫我直接脫，然後123結束」、「台上1分鐘，台下10年功」、「可能他當兵的時候，班長也都只給他一分鐘換裝」、「儀式感還是要有」、「以後換穿日本和服讓他慢慢脫吧，超過1分鐘就是進步了」、「總得有個前戲什麼的吧」。

此外，也有網友把重點放在電費上並歪樓表示，「電費應該很省吧」、「老公很勤儉哦，一分鐘就可以關冷氣了，省電達人」、「這樣才省電阿」、「冷氣開開關關很耗電」。