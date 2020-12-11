顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

記者邱中岳／台北報導

國安會秘書長顧立雄與經濟部長的妻子王美花，10日晚間搭乘座車由巷內右轉往仰德大道行駛，一輛從左方仰德大道下山的機車突打滑失控，雖閃過顧的座車，但騎士摔車倒地噴到對向，與一輛轎車碰撞受傷，事發當時，對向汽車行車紀錄器也清楚錄下事故過程，以及1210地震國家級警報大響的尖銳聲響。

▲台北10年最大強震發生時，顧立雄座車從巷內右轉往仰德大道突急煞，左方機車則失控自摔。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，41歲的蔡姓駕駛，擔任國安會秘書長顧立雄以及經濟部長王美花的司機，10日晚上2人搭車行經仰德大道時，顧的座車突然從巷內右轉往仰德大道，左方23歲的傅姓騎士則突發失控自摔噴到對向。

▲顧立雄座車右轉急煞，騎士疑閃避不及自摔，當時對向行車紀錄器錄下現場影像「國家警報」聲音。（圖／記者邱中岳翻攝）

騎士摔倒後雖然沒有撞上顧立雄的座車，但機車滑往對向車道，造成對向自小客車受到波及，騎士則是雙手挫傷，警方對雙方進行酒測都為0。據了解，當時發生車禍時，正巧發生宜蘭外海深海芮氏規模6.7的地震，台北震度高達4級，是10年來台北最大地震，對向車輛的行車紀錄器也錄下「國家警報」響起。

針對這場事做，警方除研判是因蔡姓駕駛右轉幹道卻急煞導致騎士未及反應而失控，也不排除是地震當時的震度，造成騎士自摔跌倒，確切事故原因肇事責任，警方正進一步調查釐清。

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