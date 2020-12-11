「2020中區資訊展」登場　盧秀燕感謝業者讓台灣名列全球前半段

▲▼盧秀燕出席「2020中區資訊展」，感謝業者的貢獻，讓台灣名列全球前半段。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「2020中區資訊展」11日起至14日在台中市登場，台中市長盧秀燕出席開幕時表示，台灣資訊產業能迅速發展，資訊月展覽活動功不可沒，40年來是民眾認識新產業、選購新科技產品的重要平台，她感謝電腦科技業者的努力及貢獻，讓台灣的資訊科技不但是全國最重要的產業之一，在研發、製造及行銷，更名列全球前段班。

盧秀燕指出，市府相當重視會展產業，斥資58億元興建台中國際會展中心，第一期已在去年3月動工，預計2022年完工，到時將提供中部地區最大的展售平台，協助業者拚經濟，此外，去年經濟部的投資台灣三大方案中，台中市以158件、總投資金額約2058億元，為六都第一，市府將持續努力招商引資，也歡迎企業踴躍來台中投資。

▲資訊展現場有機器人充當導覽員。

經發局長張峯源表示，今年資訊月主題為「數位催化，智連未來」，以體驗和科普手法帶領參觀民眾一窺科技發展全貌，輕鬆進入5G新通訊時代，中區資訊展共有百家廠商，超過250個攤位，結合AI人工智慧、數位通訊、影音、智慧家電、車用電子等產品，預估可吸引10萬以上參觀人潮。

經發局指出，今年因新冠肺炎疫情因素，市府提早部署台中購物節活動，線上線下雙軌並進，購物節官網加上店商平台，總瀏覽量突破8億，並創造90多億元消費金額，為台中數位科技服務寫下嶄新里程碑。

此外，市府延續購物節精神並迎接歲末採購旺季，即日起至明年2月6日，舉辦首屆「2020台中女麗購」，並沿用「台中購物節APP」，民眾到台中任一店家消費滿500元並上網登錄發票或收據，即可參加抽獎，最大獎「壓軸抽」為黃金50兩，歡迎踴躍消費參加。

出席資訊展開幕活動，還有經濟部主秘陳怡鈴、台中市電腦公會理事長陳嘉鎰、電腦公會全國聯合會理事長孫騰源等人。

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