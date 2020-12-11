6.7強震「桃竹苗超晃」卻沒收到警報　氣象局：因預估震度不到4級

▲昨日深夜發生強震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

10日深夜至11日凌晨一連發生兩起地震，分別為芮氏規模6.7、芮氏規模5.6，桃園中壢、新竹的民眾卻沒有收到國家級警報。中央氣象局指出，是因為機器模擬的預估震度不到4級，所以才沒有發出警報。

氣象局地震中心副主任吳健富表示，國家級警報是否發出，是依據地震波最前面幾秒，透過機器模式預估後續地震規模與該區域的最大震度，若地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或台北市政府所在地預估震度達3級以上，就會發布國家級警報。

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吳健富指出，桃園、新竹兩區域昨日的預估震度雖然很接近4級，但仍不到4級，因此沒有發布警報，由於這是以科學、歷史經驗估算，因此與實際觀測值有落差很正常。

▲氣象局發布地震國家級警報。（圖／記者賴文萱攝）

吳健富表示，國家級警報是預先設定好條件後由機器發出，因此針對很接近標準的區域，機器也會因為沒有達標而不發警報，若透過人工檢視，那時間上會來不及，因此不會以人為判斷。

另外今年9月30日發生規模5.9地震，當時僅台北市有收到警報，氣象局解釋，台北市的警報發送標準為最大震度3級，標準較低是因當時是考慮到北市人口多、房屋老舊，才將標準調低但因為現代都市幾乎都有此特性，因此未來也傾向提高北市標準。