中國政府民眾支持率超90%　陸官員轟美國「有什麼資格談人權」

▲北京中南海新華門。（圖／ETtoday資料圖）

記者曾俊豪／綜合報導

《世界人權宣言》發表72週年，中國常駐聯合國日內瓦代表團發言人劉玉印11日針對「世界人權日」發表談話。他指出，「中國共產黨和中國政府享有的民眾支持率高達90%以上，我們為此深感自豪。」他還引述報告，有87%的美國人對國家現狀不滿，反問，「這樣的政府有什麼資格談人權？」

《中新社》報導，劉玉印在聲明中首天提到，《世界人權宣言》是人類歷史上具有重大意義的文獻，對世界人權事業發展產生了深刻影響。72年來，國際人權事業取得巨大進展，同時仍然面臨巨大挑戰。實現人人得享人權的崇高目標，需要國際社會的共同努力，尤其要避免人權被政治化。

他表示，十四五規劃與2035願景目標的建議，「中國將開啓全面建設社會主義現代化國家的新徵程，中國人民的人權將在更高層次上得到保障，中國共產黨和中國政府享有的民眾支持率高達90%以上，我們為此深感自豪。」

▲劉玉印指美國應先控制疫情再談人權。（圖／路透）

至於西方國家，劉玉印表示，87%的美國人對國家現狀不滿，超七成美國民眾認為國家正走在錯誤的方向，「除了根深蒂固的種族歧視、警察暴力、社會不公等問題外，美國政府還漠視民眾生命權和健康權。」

他提到，在一個號稱擁有最先進醫療技術、最完善防疫體系的國家，新冠肺炎累計確診病例竟已超過1500萬，死亡病例超過29萬，居全球首位，「如果不能讓絕大多數民眾相信政府是在為國家謀福利，讓人民過上更好的生活，這樣的政府有什麼資格談人權？」

劉玉印也呼籲美國與英國，不要以世界人權日為契機，改弦更張，而應履行自己的人權承諾，解決自己的人權問題，「停止將人權政治化，停止侵犯別國人民人權。」

另，據《中央社》報導，12月10日世界人權日前夕，美國駐中國大使館透過官方微博發文呼籲中國大陸民眾「大膽說站出來」，在世界人權日討論表達自由的重要性。