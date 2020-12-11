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妳只保養看得見的臉嗎？丟掉舊觀念Relove引領時尚私密保養體驗

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▲▼丟掉舊觀念Relove引領時尚私密保養體驗。（圖／業者提供）

圖、文／Relove提供

過去人們對於私密保養總有著一股說不出口的羞赧，偏偏私密問題總與生活息息相關，一旦妹妹開始鬧脾氣整天渾身不對勁！非萬不得已低調掛號就醫或者害羞地到藥局詢問藥師建議，購買相關清潔商品。隨著時代進步與社會風氣不斷改變，提到「私密保養」一詞已經不再與害羞畫上等號，專櫃品牌Relove更將私密保養觀念推上時尚舞台，找來國際巨星—徐若瑄為品牌代言，更連續兩年受VOGUE之邀於信義香堤廣場舉辦Pop-up快閃活動，高質感的商品受到不少女性消費者青睞。

▲▼丟掉舊觀念Relove引領時尚私密保養體驗。（圖／業者提供）

有別於其他品牌只強調私密清潔卻忽略了貼身衣物的徹底潔淨才是私密保養的首要步驟！Relove的明星商品—蛋白酵素手洗精專攻貼身衣物上的血漬、尿漬、分泌物等人體蛋白質廢物，透過專利進口蛋白酵素與奈米能量水添加，能在60秒內將髒污徹底帶走，同時建立起一層防護網讓細菌、髒污等不易附著於貼身衣物上。

Relove嚴選歐洲進口香氛原料，品牌御用調香師堅持使用最頂級的原料製成質感香氣，讓消費者有療癒的使用體驗。5款不同香氛調性的手洗精各個都讓消費者愛不釋手，不只是私密肌膚的清潔保養，出門旅行也少不了帶上一瓶隨時潔淨貼身衣物！

▲▼丟掉舊觀念Relove引領時尚私密保養體驗。（圖／業者提供）

收到眾多消費者的愛用反饋，Relove今年首創，自品牌創立以來第一次推出–明星商品超實用「mini旅行組」同場加映品牌訂製提袋與超萌喵耳髮箍！甫一上市即造成熱銷，不少愛用者紛紛大讚可愛、實用，開箱內容物有80ml手洗精五款香氣+男、女款30ml私密潔淨凝露，應景可愛的精巧包裝成為今年聖誕交換禮物的全新選擇。

私密保養觀念在現在這個世代，儼然已經成為一種愛自己的體現，不論男女都應該要重視與清潔保養好自己的私密肌膚。不單只是站在健康角度看待照顧私密肌這回事，站在兩性相處角度也是一種互相尊重的態度，畢竟開啟幸福大門少不了性福康莊大道。

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